Visoki prinosi državnih obveznica prijete nastavku rasta bitcoina

Slabi podaci o zaposlenosti u SAD-u suzili su očekivanja za još jedno povećanje kamatnih stopa od strane FED-a u listopadu

Bitcoin prolazi kroz svoj najbolji treći kvartal od 2017., ali nastavak rasta mogao bi se pokazati težim jer prinosi državnih obveznica iznad pet posto nude investitorima sve atraktivniju alternativu rizičnoj imovini, prema Delphi Digitalu.

U svom najnovijem tjednom biltenu, Delphi je istaknuo rast bitcoina od 43 posto u trećem tromjesečju, nakon čega je prošli tjedan uslijedio treći uzastopni tjedni rast.

Međutim, nagli rast događa se unatoč stvarnom otporu, napisali su analitičari Delphija, ukazujući na rujansko povećanje kamatnih stopa Federalnih rezervi i nagli porast prinosa na državne obveznice, koji su dosegli najviše razine u više desetljeća.

- Kada državna obveznica donosi više od pet posto bez rizika, svaka rizična imovina mora se više truditi da bi zaslužila novac - napisali su iz Delphija.

Bitcoin je do sada uspio prevladati prepreku, dijelom zahvaljujući rastućem interesu za takozvanu trgovinu ‘degradacije’, odnosno stajalištu da će uporno državno zaduživanje i monetarna ekspanzija valute smanjiti kupovnu moć dolara.

Cijena bitcoina prošli je tjedan nakratko premašila 87.000 dolara prije nego što se korigirala niže. Od sredine kolovoza, porasla je za više od 35 posto, nedugo nakon što je američko Ministarstvo financija objavilo planove za udvostručavanje otkupa dugoročnih obveznica kako bi podržalo likvidnost tržišta, ciljajući na 10-godišnje i 20-godišnje obveznice.

Neki su investitori taj potez vidjeli kao pokušaj ublažavanja napetosti na tržištu obveznica i ograničavanja troškova zaduživanja. Ti su se otkupi od tada utrostručili.

Slabi podaci o promjenama stope zaposlenosti, za sada

Podaci zaposlenosti slabiji od očekivanih znatno su smanjili vjerojatnost još jednog povećanja kamatnih stopa Feda u listopadu. Američko gospodarstvo dodalo je samo 29.000 radnih mjesta u rujnu, što je znatno manje od predviđanja od 80.000, prema najnovijem izvješću Zavoda za statistiku rada o broju zaposlenih izvan poljoprivrednog sektora.

Razočaravajući rezultati dodatno su potvrdili znakove hlađenja tržišta rada, dajući Fedu više prostora za čekanje prije ponovnog povećanja kamatnih stopa.

Čak i prije najnovijih podataka o broju zaposlenih, dužnosnici Feda dali su do znanja da se ne žure s djelovanjem. Iako su kreatori monetarne politike u svojim rujanskim projekcijama predvidjeli još jedno povećanje kamatnih stopa ove godine, neki dužnosnici su od tada pozvali na strpljenje.

Predsjednik njujorške Federalne rezervne banke John Williams, član Federalnog odbora za otvoreno tržište (FOMC) s pravom glasa ove godine, rekao je da središnja banka ne treba žuriti s još jednim povećanjem kamatnih stopa.

- S obzirom na političke mjere koje smo poduzeli na našem rujanskom sastanku, nema potrebe za hitnošću - rekao je Williams u govoru prošlog tjedna.

Alat FedWatch tvrtke CME Group sada procjenjuje vjerojatnost porasta u listopadu na oko 24 posto, u odnosu na više od 75 posto tjedan ranije.