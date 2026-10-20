Revolut osigurao kripto licencu na Gibraltaru za globalno širenje

Britanska fintech tvrtka će koristiti ovlaštenje za ponudu kripto usluga na dodatnim međunarodnim tržištima

Revolut, tvrtka za financijsku tehnologiju i neobanka sa sjedištem u Velikoj Britaniji, dobila je licencu za usluge kriptovaluta u Gibraltaru, koju planira iskoristiti za proširenje svoje ponude digitalne imovine na međunarodna tržišta izvan Ujedinjenog Kraljevstva i Europskog gospodarskog prostora.

Gibraltarska komisija za financijske usluge (GFSC) odobrila je licencu pružatelja usluge distribuirane tehnologije glavne knjige (DLT) tvrtki Revolut Global Digital Assets Limited, novoosnovanoj podružnici, prema objavi u ponedjeljak.

Glasnogovornik Revoluta rekao je da će licenca omogućiti tvrtki da nudi kripto usluge na dodatnim međunarodnim tržištima, iako konkretne zemlje i vremenski okvir za lansiranje nisu objavljeni.

Revolut trenutno pruža usluge kriptovaluta putem tvrtke Revolut Ltd u Ujedinjenom Kraljevstvu i Revolut Digital Assets Europe Ltd diljem Europskog gospodarskog prostora, gdje njegovo poslovanje spada pod Uredbu o tržištima kripto imovine Europske unije (MiCA).

Prema objavi, fintech tvrtka ima više od 80 milijuna maloprodajnih korisnika diljem svijeta, uključujući oko 16 milijuna korisnika kriptovaluta.

Gibraltarska licenca slijedi nakon Revolutovog načelnog odobrenja za ponudu kripto usluga u Dubaiju u srpnju i preliminarnog uvjetnog odobrenja američkih regulatora u rujnu za osnivanje nacionalne banke koja nudi skrbništvo nad digitalnom imovinom i usluge plaćanja povezane s kriptovalutama.