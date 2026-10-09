Od 2027. e-račune morat će izdavati i oni koji nisu u sustavu PDV-a

Poduzetnike izvan sustava PDV-a čeka dvosmjerna obveza e-računa, a besplatni MIKROeRAČUN omogućit će im i njihovo izdavanje

Piše: Domagoj Bakran ovlašteni porezni savjetnik, Kreston Croatia

Hrvatski sustav fiskalizacije ulazi u novu fazu, nakon što je od 1. siječnja 2026. uveden sustav fiskalizacije e-računa u poslovanju poreznih obveznika, čime je fiskalizacija proširena izvan tradicionalnog prometa u krajnjoj potrošnji. Reforma nije provedena odjednom te je za 2027. ostavljen drugi važan korak – uključivanje u obvezu izdavanja e-računa i poreznih obveznika koji nisu u sustavu PDV-a.

Od početka 2026. porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a, sa sjedištem odnosno prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Hrvatskoj, obvezni su za tuzemne transakcije s drugim obveznicima e-računa izdavati i zaprimati e-račune. Te e-račune poduzetnici ne izmjenjuju direktno, već putem informacijskih posrednika. Uvođenje e-računa istodobno je povezano s njegovom fiskalizacijom. Izdavatelj je dužan fiskalizirati izdani e-račun, a primatelj zaprimljeni e-račun. Posebno je važno da stavke e-računa budu povezane s odgovarajućom oznakom KPD-a. Sustav uključuje i e-izvještavanje. Izdavatelj dostavlja podatke o naplati izlaznog e-računa i eventualno nemogućnosti izdavanja e-računa, a primatelj dostavlja podatak o odbijanju ulaznog e-računa.

Prijelazna godina

Za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a 2026. prijelazna je godina. Oni su već uključeni u sustav kao primatelji e-računa i dužni su zaprimati i fiskalizirati zaprimljene e-račune, međutim, u 2026. još nemaju obvezu njihova izdavanja. Za porezne obveznike koji nisu bili u obvezi izdavati e-račun, ali su bili obvezni zaprimati ih, Porezna uprava osigurala je MIKROeRAČUN, besplatnu aplikaciju za razmjenu i fiskalizaciju e-računa.

Sljedeći val promjena odnosi se upravo na te obveznike koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a. Od 1. siječnja 2027. obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te obveznici poreza na dobit koji nisu u sustavu PDV-a, a imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u Hrvatskoj te tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su upisani u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a ulaze u obvezu izdavanja e-računa za tuzemne transakcije prema primateljima e-računa.