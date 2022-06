Interes za upise na Algebru 40 posto veći nego lani

Od svih privatnih visokoobrazovnih institucija u Hrvatskoj, najveći broj maturanata ove godine kao prvi izbor u prijavama za studijske programe bira Algebru. Veliki interes bilježe studiji koje Algebra nudi u suradnji sa Sveučilištem u Londonu, koje je već u prvoj godini prijavilo čak 160 studenata, od čega njih 70 kao prvi izbor

Algebra nastavlja podizati standarde u području visokog obrazovanja što je, prema podacima objavljenim na portalu Postani student, rezultiralo rastom prijava za studijske programe ukupno za čak 40 posto u odnosu na lani, odnosno za 27 posto kad je riječ o prva tri izbora. Prema aktualnom broju prijava, Algebra najveći rast interesa bilježi za studij dizajna, za koji se prijavilo čak dvostruko više maturanata nego lani. Interes za studij digitalnog marketinga porastao je za 40 posto, dok studij računarstva bilježi 35 posto više prijava.

Rezultat je to kontinuiranih ulaganja u aktualnost i kvalitetu nastavnih programa, ali i akademskih suradnji, poput one s jednom od najstarijih sastavnica Sveučilišta u Londonu – Goldsmiths, koja studentima osigurava stjecanje hrvatske i britanske diplome, bez odlaska iz Zagreba. Za ove studije, vrednovane od strane jednog od 500 najboljih svjetskih sveučilišta, koji se od iduće akademske godine počinju održavati na Algebri, do sada se prijavilo čak 160 budućih studenata, od kojih je za njih 70 ovo prvi izbor studija. Kroz suradnju sa Sveučilištem u Londonu, maturanti na Algebri ove školske godine mogu birati između preddiplomskih studija dizajna, računarstva i digitalnog marketinga.

- Velik interes za Algebrin studij u suradnji sa sveučilištem Goldsmiths je fantastična vijest. U godini kada slavimo 30-tu godišnjicu diplomatskih odnosa Britanije i Hrvatske i našeg 30-godišnjeg partnerstva na svim poljima – od obrane i sigurnosti do biznisa, kulture - suradnja Algebre i Goldsmithsa, suradnja u području obrazovanja, još je jedan dokaz daljnjeg jačanja naših veza. Želim svim polaznicima puno uspjeha u dobivanju diplome jednog od najprestižnijih britanskih sveučilišta - rekao je Simon Thomas, britanski veleposlanik u Hrvatskoj.

Poseban interes vidljiv je među mladima koji su već završili trogodišnje stručne studije, budući da im se ove godine otvorila mogućnost da upisom nekog od diplomskih studija na Algebri, uz hrvatsku steknu i britansku ili francusku magistarsku diplomu, nakon dvije godine studija. Diplomski studij podatkovne znanosti, razvoja računalnih igara, računarstva i digitalnog marketinga od ove godine tako mogu završiti s diplomama University of London i Algebre, a na raspolaganju im je i združeni studij „Internet stvari i umjetna inteligencija“, koji su Algebra i francuski EPITECH akreditirali prošle godine. Ovaj studij se također provodi na engleskom jeziku, pri čemu se jedna godina se pohađa u Zagrebu, a druga u Parizu. EPITECH ili L’école de l’expertise informatique et de l’innovation je jedna od najvećih tehnoloških obrazovnih institucija u Francuskoj, s više od 6.000 studenata i više kampusa na nekoliko lokacija u Europi.

- Britanska sveučilišta s pravom su priznata najprestižnijima u svijetu, a činjenica da ostvaruju međunarodne veze ključna je za taj uspjeh. Stoga sam oduševljen tako velikim interesom za novo partnerstvo Algebre i Goldsmitha. Ne samo da ta suradnja omogućuje studentima iz Hrvatske dobivanje britanske diplome, nego ta suradnja također predstavlja model za druga partnerstva ove vrste između hrvatskih i britanskih sveučilišta. British Council ponosan je na partnerstvo s Algebrom i mi ćemo nastaviti surađivati s našim prijateljima u Hrvatskoj kako bismo doprinijeli uspjehu ovog programa - rekao je Nigel Bellingham, director British Councila

Unatoč padu broja hrvatskih maturanata, Algebra bilježi nikad veći interes za svoje studijske programe što je najbolji pokazatelj da inovativni pristup i inzistiranje na kvaliteti sadržaja i kvaliteti provedbe nastave itekako imaju smisla.

- Jako smo fokusirani na globalna zanimanja budućnosti i u redovnoj komunikaciji s vodećim hrvatskim i svjetskim poslodavcima prilagođavamo naše programe, ujedno potičući dolazak stranih studenata. Veliki fokus stavljamo na praktično učenje koje studentima omogućujemo kroz suradnje s renomiranim domaćim i stranim kompanijama pa su znanja koja stječu naši studenti odmah primjenjiva u svakodnevnom radu. To je jedan od ključnih razloga da svjetski i domaći poslodavci jako cijene naše diplomante, čemu svjedoči činjenica da su unutar tri mjeseca od završetka studija gotovo svi zaposleni u struci. Ovo je evidentno i važan motivator za rast prijava kojem svjedočimo, unatoč činjenici da je broj maturanata koji žele nastaviti svoje školovanje u ovoj godini manji za desetak posto u odnosu na lani - istaknuo je Mislav Balković, dekan visokog učilišta Algebra.

Posljednjih pet godina svi diplomski studiji na Algebri izvode se isključivo na engleskom jeziku, a od ove akademske godine to je omogućeno i na gotovo svim preddiplomskim studijima. Osim što otvara novu perspektivu pri zapošljavanju i karijernom napredovanju, ovakav pristup omogućuje stjecanje obrazovnog iskustva u multikulturalnom i multi nacionalnom okruženju.

Iskustvo studiranja na Algebri ovog je proljeća dobilo novu dimenziju, s otvorenjem novog zagrebačkog kampusa, čime je Zagreb dobio multidisciplinarni centar izvrsnosti i inkubator globalno konkurentnih ljudskih potencijala, koji će u nadolazećim godinama sve više privlačiti domaće i inozemne studente i polaznike različitih obrazovnih programa. Studentima je na raspolaganju 35 suvremeno opremljenih predavaonica i laboratorija, 14 online kabineta, video, audio i podcast studio, crtaonu, 3D print sobu, inovacijski lab, veliku server sobu, knjižnicu i prostoriju za projektnu suradnju te brojne druge specijalizirane prostorije.