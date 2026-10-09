Studenti RIT Croatia odradili 419 stručnih praksi u 22 zemlje

Prakse su studenti odradili kod 331 poslodavca od Hrvatske i regije do Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država

Tijekom akademske godine 2025./2026. studenti RIT Croatia završili su ukupno 419 stručnih praksi kod 331 poslodavca u 22 zemlje svijeta, od Hrvatske i regije do Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država.

Rezultati potvrđuju važnu ulogu stručne prakse u povezivanju studenata s tržištem rada još tijekom studija. Gotovo svi poslodavci koji su sudjelovali u evaluaciji, njih 99 posto, izjavili su da bi ponovno prihvatili studenta RIT Croatia na praksu, dok je 98,7 posto studenata zadovoljno ili iznimno zadovoljno svojim iskustvom.

Studenti su praksu obavljali u širokom rasponu industrija, uključujući financije, bankarstvo, informacijsku tehnologiju, marketing, turizam, medije, kreativne industrije i obrazovanje.

Među najzastupljenijim poslodavcima bili su Privredna banka Zagreb, Atlantic Grupa, Erste & Steiermärkische Bank, Valamar Riviera i brojne druge domaće i međunarodne organizacije.

Povratne informacije poslodavaca pokazale su visoke ocjene u svim područjima procjene studentskog rada. Najviše su ocjenjivani profesionalnost i odgovornost, kvaliteta rada, timski rad te sposobnost primjene znanja stečenih tijekom studija u stvarnom poslovnom okruženju. Prosječne ocjene u svim kategorijama bile su više od 4,8 na ljestvici od 5.

Poslodavci su u svojim komentarima posebno isticali odgovornost, proaktivnost, sposobnost prilagodbe i spremnost studenata na učenje, dok su pojedini naveli i da bi studente rado zaposlili nakon završetka prakse.

S druge strane, studenti su kao najveću vrijednost stručne prakse naveli rad na stvarnim projektima, podršku mentora, razvoj samostalnosti i profesionalnih vještina te priliku za stvaranje poslovnih kontakata. Mnogi su upravo tijekom prakse ostvarili suradnje koje su se nastavile kroz studentski posao ili buduće zaposlenje.

Ukupni rezultati još jednom potvrđuju važnost modela iskustvenog učenja, koji studentima omogućuje da teorijska znanja odmah primjenjuju u praksi, stječu relevantno radno iskustvo i razvijaju kompetencije koje poslodavci danas traže.