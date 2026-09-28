Ana Milas: Što nisam znala o biznisu prije nego sam otvorila restoran

Osnivačica Figura Bistroa otkriva kako to izgleda kada se napusti korporativna pozicija i pokrene vlastiti biznis i to u - ugostiteljstvu

Godinama je gradila uspješnu karijeru u marketingu, prodaji i IT industriji, bila na direktorskoj poziciji i imala ono što se obično smatra sigurnom i uspješnom poslovnom putanjom. Onda je odlučila krenuti ispočetka. Tako u kratkim crtama izgleda priča Ane Milas koja je napustila korporativni svijet i na zagrebačkim Srednjacima otvorila Figura Bistro, koncept usmjeren na zdravu i nutritivno balansiranu prehranu.

'Mislila sam da znam što znači voditi biznis. Onda sam otvorila restoran', napisala je nedavno na LinkedInu, a upravo je taj sudar iskustva i nove industrije polazište je nove epizoda Liderova podcasta. Voditelj podcasta Mislav Kuleš s Milas razgovara o tome što se dogodi kada uspješna menadžerica u korporativnom svijetu ponovno postane početnica, što to čini poslovnome egu i čije savjete je dobro slušati. Otkrivaju i kako izgleda otvaranje bistroa, može li zdrava hrana biti ozbiljan i skalabilan biznis i jesu li kupci doista spremni platiti ono što tvrde da žele.

Milas govori i o prednosti, ali i teretu ulaska u ugostiteljstvo kao outsider, o tome koliko joj je iskustvo iz marketinga pomoglo u izgradnji Figure te koliko je njezin osobni brend postao dio poslovnog modela.

A nakon svega što danas zna o ugostiteljstvu, bi li Ana Milas ponovno napravila isti skok u nepoznato? Odgovor donosi nova epizoda Liderova podcasta dostupna na YouTubeu, a najzanimljivije isječke možete pratiti na društvenim profilima Lidera.