Naslijedit će nas ‘Tamagotchi‘ kćeri i sinovi

S kćerima i sinovima ili, još vjerojatnije, kao nadomjestak za njih, ljudi će za 50 godina odgajati, skrbiti se za njih, igrati se s njima i maziti virtualnu djecu. Takvu je budućnost opisala jedna od vodećih britanskih stručnjakinja za umjetnu inteligenciju Catriona Cambell u svojoj novoj knjizi 'AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence'.

Vjeruje da će život s digitalnom djecom biti uobičajen. Opisuje kako će računalno generirani potomci, koji mogu izgledati baš kao vi, postojati samo u digitalnom svijetu poznatom kao metaverzum, a kojem se pristupa s pomoću tehnologije virtualne stvarnosti.

Virtualnu djecu zove 'Tamagotchi' generacijom (aludira na digitalne kućne ljubimce, tj. uređaje koji su bili jako popularni među djecom 1990-ih i 2000-ih godina). Smatra da će virtualna djeca imati fotorealistična lica i tijela – zahvaljujući tehnologiji CGI (računalno programiranim slikama) i naprednom strojnom učenju – te da će moći prepoznati svoje roditelje i odgovarati im s pomoću analize glasa i praćenja lica.

Uvjerena je i da će takva djeca biti lako dostupna, za relativno malu mjesečnu naknadu. I vjeruje da bi 'Tamagotchi' djeca mogla pomoći u borbi protiv prenaseljenosti. Njihovo odgajanje, procjenjuje, neće biti zahtjevno i skupo.

Usput, istraživanje britanske tvrtke YouGov prije dvije je godine otkrilo da gotovo 10 posto parova nema djecu jer su zabrinuti zbog prenapučenosti planeta, a još deset posto ne želi imati djecu zbog dodatnih troškova.