Čelnici riječke luke o ponudi Port Acquisitionsa za preuzimanjem: Cijena fer, ali planovi upitni

Češka tvrtka Port Acquisitions nedavno je dala ponudu za preuzimanje Luke Rijeka, nakon što je preuzela 33,73 posto njezinih dionica i trenutno drži ukupno 34,42 posto dionica, a sada su se o toj ponudi izjasnili iz Uprave Luke Rijeka, ali i predstavnici radnika.

Na Zagrebačkoj burzi iz Uprave riječke luke objasnili su da je cijena preuzimanja od 8,4 eura po dionici, s obzirom na trenutnu tržišnu cijenu, primjerena te ‘odražava fer vrijednost dionice‘ Luke Rijeka. Napominju također da se njihovo mišljenje ne predstavlja investicijskim savjetom u smislu prihvaćanja ili neprihvaćanja ponude za preuzimanje.

Neutemeljen rast

No smatraju da očekivani rast u kontejnerskom prometu minimalno od 10 do 15 posto godišnje ‘nije obrazložen‘ te iz ponude nije jasno odakle proizlaze takva očekivanja Port Acquisitionsa.

– Naime, Ciljno društvo nije koncesionar kontejnerskog terminala te bi eventualni rast kontejnerskog prometa mogao proizvoditi učinak na Ciljno društvo samo u odnosu na povećanje prometa kontejner-depoa. No, radi se o potpuno paušalnoj procjeni.

Ponuditelj istovremeno predviđa i ‘povećanje lučkih kapaciteta sa cca 10 milijuna tona suhog tereta na cca 20 milijuna tona‘, uz napomenu da se ista temelji na ‘velikim ulaganjima u razvoj luke, planiranima do isteka Koncesijkog ugovora (2042.), dakle na već prihvaćenim planovima ulaganja koje je Ciljno društvo obvezno izvršiti sukladno Koncesijskom ugovoru, no bez ikakvog objašnjenja o navedenim podacima odnosno planiram velikim ulaganjima u razvoj luke, te bez predstavljanja plana koji bi mogao dovesti do ostvarenja navodno planiranog povećanja – stoji u obrazloženju Uprave Luke Rijeka.

Uprava također smatra da se ponuda temelji isključivo po pretpostavkom izgradnje nizinske željezničke pruge, na izgradnju koje niti Port Acquisitions niti Luka Rijeka ne mogu utjecati.

– Dakle, kao glavni uvjet za povećanje lučkih kapaciteta navodi se izgradnja nizinske pruge, koja nije ni blizu početka. Stoga je navodno planirano povećanje kapaciteta do 60 milijuna tona tereta do kraja Koncesijskog ugovora neutemeljeno – navode iz Uprave.

Također, Port Acquisitions navodi da će se navedeno povećanje lučkih kapaciteta izvršiti kroz planirana ulaganja, međutim, iz Uprave ističu da nisu specificirali ta ulaganja, kao niti njihove iznose. S obzirom na to, nije jasno kako i kada Port Acquisitions namjerava investirati u Luku Rijeka, odmah ili do isteka koncesijkog ugovora, dodaju iz Uprave.

Smatraju, također, da znanje Port Acquisitinsa u pogledu upravljanja lukom ‘ne predstavlja tehnološko (stručno) znanje i iskustvo (know-how) za provedbu već usvojenih poslovnih planova‘ riječke luke.

Nema sporazuma

Port Acqusitions, smatraju predstavnici radnika Luke Rijeka, nije naveo niti obrazložio mišljenje o politici zapošljavanja i ravnopravni status radnika, kao i moguće promjene mjesta u kojima Luka Rijeka djeluje.

– Iako se u Ponudi navodi da Ponuda za preuzimanje neće imati značajnog utjecana na radno-pravni status radnika Ciljnog društva niti na radno-pravni status radnika Ponuditelja, nejasno je kako Ponuditelj planira ispuniti navedeno obzirom da se prema sadržaju Ponude planira uvesti novi model upravljanja društvom Luka Rijeka koji uključuje i određene izmjene u sistematizaciji radnih mjesta Ciljnog društva – navodi se u objašnjanju.

Predsjednik Uprave Luke Rijeka Duško Grabovac nema dionice društva te ne namjerava prihvatiti ponudu za preuzimanje, isto kao i članica Uprave Marina Cesarac Dorčić, navodi se u objavi, a ne postoji niti sporazum Uprave Luke Rijeka s Port Acquisitionsom u vezi ponude za preuzimanje.