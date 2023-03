Kraj dileme: Riječku luku preuzima češki Port Acquisitions

Kao što i nalaže Zakon o preuzimanju dioničkih društava, nakon nedavnog preuzimanja više od 25 posto dionica riječke luke (točnije, 34,42 posto dionica), češki Port Acquisitions dao je ponudu za preuzimanje cijelog dioničkog društva Luke Rijeka, objavljeno je danas na Zagrebačkoj burzi.

Tako će Port Acquisitions, sa sjedištem u Pragu, preuzeti sto posto dionica riječke luke, njih 13.480.475, po cijeni od 40 kuna (5,31 eura), što je ukupno 71,6 milijuna eura.

Rješenje je to nedavne dileme o preuzimanju riječke luke – hoće li to biti Švicarci ili Česi. Naime, švicarski Zentralschweizerische Investment Holding iznio je prije dva tjedna na Zagrebačkoj burzi ponudu za preuzimanje 51 posto dionica Luke Rijeka, nakon čega je Port Acquisitions ubrzo otkupio udio u riječkoj luci od poljskog OT Logistica. Time je Port Acquisitions stekao ukupno 4.546.657 dionica Luke Rijeka u iznosu od 40 kuna (5,31 euro), što je predstavljalo 33,73 posto temeljnog kapitala Luke Rijeka. No, s obzirom na to da je Port Acquisitions već imao mali udio u riječkoj luci, stjecanjem dodatnih dionica ukupno je preuzeo 34,42 posto dionica društva.

Tako je Port Acquisitions preuzeo više od četvrtine dionica riječke luke te je, prema obvezi temeljem Zakona o preuzimanju dioničkih društava, morao ponuditi preuzimanje cijelog društva, što je sada i učinio.

Unatoč tome što su nedavno ponudili preuzimanje 51 posto dionica Luke Rijeka, Švicarci su sada, čini se, ispali iz igre. Da će češki Port Acquisitions preuzeti riječku luku već dugo govorilo, osobito nakon što je i predsjednik Uprave Luke Rijeka Duško Grabovac izjavio da nisu zadovoljni vodstvom poljskog OT Logistica.

No što je potaknulo interes Švicaraca za preuzimanjem udjela u riječkoj luci ostaje nepoznato, iako je moguće da su na to utjecali dobri prošlogodišnji poslovni rezultati Luke Rijeka.

Riječka luka u 2022. godini ostvarila je 291,2 milijuna kuna prihoda, što je porast u odnosu na 2021. godinu za 74 posto, dok su ukupni rashodi društva rasli sporije, za 10 posto, na 234,4 milijuna kuna.

Također, više od 77 milijuna kuna dobiti ostvarila je Luka Rijeka, a to predstavlja značajan pomak u odnosu na 2021. godinu kada je zabilježila gubitak od gotovo 28 milijuna kuna.