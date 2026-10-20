CEPOR slavi 25 godina: zašto su mali poduzetnici i dalje nevidljivi?

Slavica Singer i Mirela Alpeza istaknule su važnost istraživanja, povezivanja stručnjaka i utjecaja na politike razvoja poduzetništva

Svečanim skupom pod nazivom 'Znanje, dijalog i utjecaj', održanom u utorak u Novinarskom domu u Zagrebu, Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR) obilježio je 25 godina svog djelovanja.

Skup je otvorila Slavica Singer, predsjednica Upravnog odbora CEPOR-a te osoba koja je najzaslužnija za njegovo pokretanje, podsjećajući nazočne uzvanike u kojem je kontekstu Centar nastao te zašto je taj svojevrsni think tank važan za razvoj malog poduzetništva.

U svom je izlaganju Singer osobito naglasila važnost umreženosti različitih ljudi i organizacija koji su CEPOR-u pomogli graditi utjecaj, poimence apostofiravši pri tom Miodraga Šajatovića, glavnog urednika Lidera, koji je, kako je rekla, ‘znao zašto su mala i srednja poduzeća važna još dok je svima to trebalo objašnjavati’ te analitičara Velimira Šonju, koji je CEPOR-u pružao veliku pomoć u promociji i na istraživačkim projektima.

Iako je riječ o neprofitnoj organizaciji, njegova direktorica Mirela Alpeza elaborirala je da je CEPOR funkcionira kao i svaki drugi poduzetnički poduhvat. U 25 godina djelovanja CEPOR se od ideje da bude mjesto gdje se održava dijalog o važnim temama koje nisu bile drugdje pokrivne razvio u integratora regionalnih i globalnih mreža znanja i prakse poduzetništva sa značajnim utjecajem na razvoj politike prema malim i srednjim poduzećima i poduzetništvu u gospodarstvu i zajednici.

Glavna područja njegova djelovanja su neovisna istraživanja vezana za politiku razvoja poduzetništva te malih i srednjih poduzeća radi objektivnog definiranja problema i predlaganja rješenja; savjetovanje Vladinih institucija radi izgradnje zakonodavnog i institucionalnog kapaciteta Vlade za dizajniranje i implementiranje djelotvornih i nediskriminirajućih politika razvoja malih i srednjih poduzeća te organiziranje aktivnosti koje trebaju omogućiti malim i srednjim poduzećima da se o njihovim problemima čuje i raspravlja u javnosti, kao i da se preporuke prezentiraju Vladi radi postizanja konkretnih rješenja.

U sklopu skupa predavanje o utjecaju, nezavisnosti i relevantnosti u doba AI-a održao je američki konzultant Piotr Korynski. Također je održana i panel diskusija pod nazivom ‘Nevidljiva većina: nose gospodarstvo, a ostaju na margini – zašto?’, a o CEPOR-u su govorili i predstavnici njegovih partnera koji su u proteklih 25 godina u njemu ostavili značajan trag.