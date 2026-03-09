CEPOR organizira NEXT-GEN radionicu za predstavnike druge generacije obiteljskih poduzeća koji žele sudjelovati u budućnosti svog poslovanja

Jeste li dio druge generacije obiteljskog poduzeća i razmišljate o tome kako uspješno preuzeti, razvijati i unaprijediti obiteljski posao?

CEPOR organizira NEXT-GEN radionicu namijenjenu predstavnicima druge generacije obiteljskih poduzeća koji žele aktivno sudjelovati u budućnosti svog poslovanja, ojačati vlastite kompetencije i donijeti informirane odluke o rastu i razvoju poduzeća.

Na radionici ćete dobiti konkretne uvide i odgovore na ključna pitanja:

Što najnoviji rezultati istraživanja Business Transfer Barometar poručuju mlađim generacijama u obiteljskim poduzećima

poručuju mlađim generacijama u obiteljskim poduzećima Pravni okvir nasljeđivanja poslovanja u Hrvatskoj – sve što ste oduvijek željeli znati

– sve što ste oduvijek željeli znati Akvizicije kao prilika za rast – kada i zašto mogu biti pravi strateški iskorak

– kada i zašto mogu biti pravi strateški iskorak Izvori financiranja za razvoj, širenje i dugoročnu održivost poslovanja

Radionica je osmišljena kao interaktivna platforma za razmjenu iskustava, umrežavanje i stjecanje znanja primjenjivih u stvarnim poslovnim situacijama.

Program radionice uključuje uvodni pozdrav i prezentaciju rezultata istraživanja Business Transfer Barometar Mirele Alpeze, direktorice CEPOR-a, te stručno izlaganje odvjetnika Štefana Štefaneka o pravnom okviru nasljeđivanja poslovanja u Hrvatskoj.

Održat će se i dva panela: prvi o izvorima financiranja na kojemu će sudjelovati Luka Rožman (Forvis Mazars), Marko Ignjatović (Libusoft Cicom) i Mirela Đuran (HBOR), te drugi o izazovima generacijske tranzicije na kojem će svoja iskustva podijeliti nasljednice Antonia Kalečak (Elita plus), Rene Krasnić Velicki (Zlatarnice Karat) i Ivona Bačelić Bumbak (Bačelić).

Radionica se održava u utorak, 17. ožujka 2026., od 10:00 do 14:00 sati, u CEPOR-u, Trg J. F. Kennedyja 7, Zagreb.

Više informacija i prijave pronađite na službenoj stranici CEPOR-a.

Radionica se održava uz podršku Europskog fonda za jugoistočnu Europu i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Medijski pokrovitelj je LIDER.