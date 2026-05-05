Radionica 'Biz Buy Sell' - Ovladajte procesima kupoprodaje poduzeća

U dva dana praktičnih radionica dobit ćete jasnu sliku procesa, naučiti kako izbjeći najčešće pogreške i steći sigurnost za donošenje važnih poslovnih odluka

Pitanje nasljeđivanja, strateškog rasta kroz akvizicije ili izlaska iz biznisa postaje ključna točka opstanka i razvoja hrvatskih malih i srednjih poduzeća. U trenutku kada tržište kapitala postaje sve dinamičnije, razumijevanje mehanizama kupoprodaje poduzeća (M&A) više nije stvar izbora, već nužnost za svakog ozbiljnog poduzetnika.

Poslovni tjednik Lider, u suradnji s CEPOR-om (Centrom za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva), organizira intenzivan edukacijski program Biz Buy Sell.

Kada: 12. i 13. svibnja 2026.

Gdje: Hotel Zonar Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9

Zašto sudjelovati?

Proces kupoprodaje poduzeća prepun je skrivenih rizika, od nerealnih procjena vrijednosti do kompleksnih pravnih zamki i izazova integracije nakon preuzimanja. Program je precizno strukturiran kako bi vlasnicima, direktorima i investitorima pružio konkretne alate za prepoznavanje pravih prilika, vođenje pregovora i osiguravanje financiranja.

Program i predavači:

Kroz dva dana polaznici će proći kroz sve faze transakcije uz stručno vodstvo vodećih aktera s domaćeg M&A tržišta:

Transakcijski proces – iz perspektive prodavatelja i kupca

Predavači: Luka Rožman (Forvis Mazars) i Marko Ignjatović (Libusoft Cicom)

Procjena vrijednosti malog i srednjeg poduzeća

Predavačica: Josipa Hren (Meliora Finance Advisory)

Bitni elementi kupoprodajnog i međuvlasničkog ugovora – perspektiva M&A savjetnika

Predavač: Andrej Grubišić (Grubišić Krešić Corporate Finance)

Due diligence ili dubinsko snimanje poduzeća

Predavač: Lovre Botica (Forvis Mazars)

Post-akvizicijsko razdoblje – što napraviti u prvih 6 mjeseci nakon akvizicije

Predavač: Boris Sruk (Famax)

Modeli financiranja (akvizicijskog) rasta

Predavači: Zoran Stojanović (Erste banka) i Marko Galić (Provectus Capital Partners)

Akvizicijski procesi – koji je vaš idući korak? Trendovi na tržištu i prilike za poduzetnike

Predavač: Dušan Banović (Finetech DB)

Ova radionica ne nudi samo teoriju, već izravan uvid u praksu: od toga kako funkcioniraju private equity fondovi i što oni očekuju, do definiranja cijene koja nije i ne smije biti jedini element ugovora. Cilj je omogućiti polaznicima donošenje informiranih i racionalnih odluka koje izravno utječu na budućnost njihova poslovanja i zaposlenika.

Voditeljica programa je prof. dr. sc. Mirela Alpeza, Ekonomski fakultet u Osijeku/CEPOR.

