U Zonaru započeo dvodnevni edukacijski program Biz Buy Sell

U zagrebačkom hotelu Zonar u utorak je započeo dvodnevni intenzivni edukacijski program Biz Buy Sell. Program organizira poslovni tjednik Lider u suradnji s CEPOR-om (Centrom za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva), a u dva dana sudionici praktičnih radionica dobit će jasnu sliku poslovnih procesa, naučiti kako izbjeći najčešće pogreške i steći sigurnost za donošenje važnih poslovnih odluka. Voditeljica programa je prof. dr. sc. Mirela Alpeza s Ekonomskom fakultetu u Osijeku/CEPOR.

Pitanje nasljeđivanja, strateškog rasta kroz akvizicije ili izlaska iz biznisa postaje ključna točka opstanka i razvoja hrvatskih malih i srednjih poduzeća. U trenutku kada tržište kapitala postaje sve dinamičnije, razumijevanje mehanizama kupoprodaje poduzeća (M&A) više nije stvar izbora, već nužnost za svakog ozbiljnog poduzetnika.

Proces kupoprodaje poduzeća prepun je skrivenih rizika, od nerealnih procjena vrijednosti do kompleksnih pravnih zamki i izazova integracije nakon preuzimanja. Program je stoga precizno strukturiran kako bi vlasnicima, direktorima i investitorima pružio konkretne alate za prepoznavanje pravih prilika, vođenje pregovora i osiguravanje financiranja.

Kroz dva dana polaznici će proći kroz sve faze transakcije uz stručno vodstvo vodećih aktera s domaćeg M&A tržišta: O temi transakcijskih proces iz perspektive prodavatelja i kupca govorit će Luka Rožman (Forvis Mazars) i Marko Ignjatović (Libusoft Cicom). Josipa Hren (Meliora Finance Advisory) sudionicima je približila procjenu vrijednosti malog i srednjeg poduzeća

Bitni elementi kupoprodajnog i međuvlasničkog ugovora – perspektiva M&A savjetnika tema je predavanja Andreja Grubišića (Grubišić Krešić Corporate Finance) dok je Lovre Botica iz Forvis Mazarsa govorio o dubinskom snimanju poduzeća

Post-akvizicijsko razdoblje – što napraviti u prvih 6 mjeseci nakon akvizicije tema je predavanja Borisa Sruka (Famax) a o modelima financiranja (akvizicijskog) rasta govorili su Zoran Stojanović iz Erste banka) i Marko Galić iz Provectus Capital Partnersa. Na kraju, Dušan Banović (Finetech DB)govorit će o akvizicijskim procesima.

Ova radionica ne nudi samo teoriju, već izravan uvid u praksu: od toga kako funkcioniraju private equity fondovi i što oni očekuju, do definiranja cijene koja nije i ne smije biti jedini element ugovora. Cilj je omogućiti polaznicima donošenje informiranih i racionalnih odluka koje izravno utječu na budućnost njihova poslovanja i zaposlenika.