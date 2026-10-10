Danone i Michelin zajedno ulažu u fermentaciju za materijale budućnosti

Novi pogon vrijedan više od 20 milijuna eura razvijat će sastojke i biomaterijale koji bi mogli zamijeniti dio sirovina iz petrokemije

piše: Zvonimir Mršić

Danone i Michelin, dvije kompanije koje na prvi pogled teško da imaju mnogo zajedničkog, otvorili su krajem rujna u Clermont-Ferrandu Biotech Open Platform (BIOP), novi pogon za naprednu fermentaciju vrijedan više od 20 milijuna eura.

Uz francuskog prehrambenog diva i jednog od najvećih svjetskih proizvođača guma, među osnivačima su DMC Biotechnologies, Crédit Agricole Centre France, Clermont Auvergne Innovation i Greentech.

Pogon površine pet tisuća četvornih metara ima fermentacijske kapacitete do 15 kubičnih metara te omogućuje povećanje proizvodnje od laboratorijskih 10 grama do čak jedne tone sastojaka.

Danone, jedan od najvećih svjetskih prehrambenih koncerna i svjetski broj jedan u kategoriji svježih mliječnih proizvoda, u toj priči zapravo ne iznenađuje. Fermentacija je više od stoljeća u samoj srži njegova poslovanja.

- Više od jednog stoljeća Danone se oslanja na znanost fermentacije - poručio je izvršni direktor Antoine de Saint-Affrique, ističući da nova platforma treba ubrzati prijelaz inovacija iz laboratorija prema industrijskoj proizvodnji.

Mnogo je zanimljiviji Michelin. Zašto bi proizvođaču automobilskih guma trebao pogon za fermentaciju? Odgovor leži u materijalima od kojih će se proizvoditi roba budućnosti. Michelin želi smanjivati ovisnost o molekulama dobivenima iz fosilnih sirovina i tražiti njihove biološke alternative.

Predsjednik Michelina Florent Menegaux kaže da je platforma prilika za istraživanje načina „zamjene određenih molekula koje se danas dobivaju iz petrokemije održivijim alternativama biološkog podrijetla“. Prema njegovim riječima, biotehnologija će imati važnu ulogu u održivoj transformaciji brojnih industrija.

Most između pokusa i proizvodnje

Drugim riječima, fermentacija više nije samo alat mljekarske, prehrambene ili farmaceutske industrije. Mikroorganizmi se mogu koristiti za proizvodnju molekula i materijala koji su se tradicionalno dobivali klasičnim kemijskim procesima. BIOP je pritom zamišljen kao most između obećavajućeg laboratorijskog pokusa i stvarne industrijske proizvodnje.

- Oprema sama nije dovoljna. Povećanje proizvodnog mjerila zahtijeva iskustvo, tehničko znanje i sposobnost rješavanja problema koji se pojavljuju pri prelasku s jedne razine na drugu - upozorava izvršna direktorica platforme Khadidja Romari.

Ni lokacija nije slučajna. BIOP se nalazi u Centru za održive materijale unutar Michelin Innovation Parka – Cataroux, na povijesnom Michelinovu industrijskom lokalitetu u Clermont-Ferrandu. Nekadašnja tvornica i poligon za razvoj guma pretvaraju se u inovacijski kompleks usmjeren na nove materijale, kružno gospodarstvo, obrazovanje i poduzetništvo. U cijeli javno-privatni projekt ulaže se oko 300 milijuna eura, okuplja više od 50 partnera, a Michelin očekuje oko tisuću novih radnih mjesta do 2030. godine.

Cataroux tako dobro simbolizira ono što Michelin pokušava napraviti: mjesto na kojem se nekoć razvijala industrija gume pretvoriti u prostor u kojem će se tražiti materijali sljedeće industrijske ere. A činjenica da je jedan od partnera u tome Danone pokazuje koliko se granice između prehrambene, kemijske i automobilske industrije počinju brisati.