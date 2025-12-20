Začeće potpomognuto AI-jem: Automatizira se reprodukcija

Robot kojim se upravlja iz New Yorka stvorio je embrij u Meksiku i rođen je Luis, prvo dijete na svijetu začeto s pomoću umjetne inteligencije

Umjetna inteligencija (engl. AI) umiješala se i u izvor života – začeće. Prvo djetešce začeto potpomognutom oplodnjom s pomoću potpuno automatiziranoga, digitalno kontroliranoga sustava intracitoplazmatske injekcije spermija (ICSI) zove se Luis i rođeno je prije trinaest mjeseci u klinici Hope IVF u Guadalajari u Meksiku. Luisovi roditelji doznali su 2023. za prototip studije koju je vodila tvrtka Conceivable Life Sciences u suradnji s Hope IVF-om, privatnom klinikom u Mexico Cityju, i postali roditelji prvoga novorođenčeta rođenoga s pomoću umjetne inteligencije.

Luis, kao i još sedamnaest beba, rođen je u toj klinici zahvaljujući biotehnološkoj tvrtki Conceivable Life Sciences. Prototipna studija uključivala je 41 pacijenta i već je rezultirala 21 trudnoćom te s 18 živorođene djece. Inovativni ICSI robotizirani je sustav pokretan umjetnom inteligencijom koji pomaže liječnicima u prvom koraku prema automatizaciji tretmana IVF-a. Korišteni postupak daljinskog ICSI-ja omogućuje mnogo nježniji pristup stvaranju embrija i pomaže poboljšati kvalitetu rezultata na mikroskopskoj razini.

Američko-meksički eksperiment

Danas umjetna inteligencija pomaže toj rutinskoj metodi potpomognute oplodnje, odnosno ubrizgavanja spermija u zrelu jajnu stanicu, razvijenoj i široko prihvaćenoj potkraj prošloga stoljeća. Tekst o inovativnom digitalno kontroliranom sustavu objavljen je u medicinskom časopisu Reproductive BioMedicine Online.