Tiha revolucija na poljima: Dolazi poljoprivreda na pretplatu

RNK tehnologija obećava kraj kemijskih pesticida, ali poljoprivrednike pretvara u vječne ovisnike o skupim biološkim 'updateima' korporacija

Poljoprivreda se tijekom povijesti mijenjala u valovima. Mehanizacija je došla uz buku strojeva, kemijska revolucija uz miris pesticida, a genetski modificirani organizmi uz političke sukobe i prosvjede. Svaka promjena imala je svoju vidljivu težinu, zagovornike i protivnike koji su se borili na vidljivim frontama. No nova biotehnološka revolucija koja upravo ulazi u polja i plastenike nema ni buku ni miris. Gotovo je neprimjetna, i upravo zato zaslužuje više pozornosti nego što je dobiva. Iza kulisa te nove poljoprivrede sprema se tihi rat za kontrolu biološkoga kôda i novi poslovni model koji bi poljoprivredu mogao pretvoriti u pretplatu na preživljavanje.

Šaptač genima

Riječ je o RNK poljoprivredi, odnosno tehnologiji temeljnoj na tzv. RNK interferenciji, mehanizmu koji ne mijenja gene, nego ih utišava. Da bismo razumjeli zašto je ta tehnologija toliko obećavajuća i toliko kontroverzna potrebno je razumjeti jedan jednostavan biološki princip. Svaki živi organizam ovisi o tome da se njegovi geni čitaju i prevode u proteine. Taj je proces iznimno precizan, poput note u partituri, a RNK interferencija (RNKi) molekularni je mehanizam koji tu partituru može ušutkati ne mijenjajući je, već presrećući njezinu poruku prije nego što stigne do odredišta.

GM (genetska modifikacija) je mijenjao DNK biljke, što bi bila hardverska nadogradnja, jednom i zauvijek, a RNKi djeluje na razini poruke koju gen šalje. Umjesto da se gen prepiše, njegov se signal presretne i izbriše. U stvarnom svijetu to označava sposobnost da se vrlo precizno isključi bilo koja biološka funkcija, u kukcu, virusu ili biljci. Štetnik prestaje jesti ili se razmnožavati, virus se ne može replicirati dalje, biljka bolje podnosi sušu, a sve to bez klasičnih pesticida i bez promjene genskoga kôda.

Ta preciznost ono je što RNKi izdvaja od svega čime se poljoprivreda do sada koristila. Klasični pesticidi djeluju široko i neselektivno pa ubijaju štetnike, ali i korisne insekte, kontaminiraju tlo i vodu, a dugoročno stvaraju otpornost. RNKi obećava totalno suprotan pristup, umjesto da 'spali sve', on cilja točno određeni gen u točno određenom organizmu.