Patentna zamka: Tko će doista posjedovati hranu koju jedemo?

Hoće li se 18. svibnja poslušati volja građana ili lobisti biotehnoloških divova? Sudbina europskih polja lomi se u jednom glasanju

Europski parlament glasat će 18. svibnja o uredbi o novim genomskim tehnikama koju je Vijeće EU već usvojilo. Ono što su zagovornici predstavili kao inovacijsku revoluciju, kritičari vide kao pravno minsko polje koje će male uzgajivače i neovisne farmere prepustiti na milost korporacijama koje kontroliraju patente na sjeme.

Vijeće Europske unije je 21. travnja 2026. formalno usvojilo 'Uredbu o novim genomskim tehnikama' (NGT). Ono što preostaje jest glasanje Europskog parlamenta, zakazano za 18. svibnja, što je formalni, ali politički ključan korak koji će odrediti hoće li zakon stupiti na snagu ili biti vraćen na pregovore. Zagovornici zakona kažu da je ovo korak prema modernizaciji europske poljoprivrede, a kritičari upozoravaju da su u pregovorima nestale ključne zaštitne mjere, misleći pritom na obvezno označavanje proizvoda za potrošače i zabranu patenata na sjeme.