Hrvatska dobila trećeg jednoroga: Daytona vrijedi milijardu dolara

Daytona je prikupila novih 60 milijuna dolara, a Ivan Burazin je još 2024. najavio da bi mogla postati jednorog za manje od pet godina.

Hrvatski tehnološki startup Daytona postao je treći hrvatski jednorog, nakon Infobipa i Rimca. Tvrtka koju su osnovali Ivan Burazin, Vedran Jukić i Goran Draganić osigurala je novu investiciju od 60 milijuna dolara u financijskoj rundi serije B, pri čemu je njezina vrijednost procijenjena na milijardu dolara.

Time je Daytona ušla u krug tehnoloških kompanija koje su dosegnule status jednoroga, odnosno privatnih startupa čija procijenjena vrijednost iznosi najmanje milijardu dolara.

Novu investicijsku rundu predvodio je američki fond FirstMark, koji je u veljači ove godine predvodio i prethodnu rundu financiranja. Među novim ulagačima nalaze se neka od najpoznatijih imena svjetske tehnološke industrije, uključujući Patricka Collisona, suosnivača Stripea, Tobiasa Lütkea, osnivača Shopifyja, Aravinda Srinivasa, suosnivača Perplexityja, te Erica Yuana, osnivača Zooma.

U financiranju su sudjelovali i Adam D'Angelo iz Quore, Brendan Foody iz Mercora te Olivier Pomel iz Datadoga. Među institucionalnim ulagačima nalaze se Qualcomm Ventures, Samsung Next i Okta Ventures, dok su dodatnu podršku pružili i dosadašnji investitori Pace Capital, Upfront Ventures i e2vc.

Zanimljivo je da je približno 50 milijuna dolara nove investicije stiglo od postojećih ulagača, što pokazuje da su fondovi koji su ranije podržali Daytonu odlučili dodatno povećati svoja ulaganja.

Obećanje ispunjeno znatno prije roka

Da Daytona namjerava postati jednorog, Burazin je najavljivao i u razgovorima za Lider. Još u rujnu 2024. u intervjuu za Lider izrazio nadu da će njegova kompanija taj status dosegnuti za manje od pet godina. Tada je procjenjivao da je tehnološkim startupovima za takav uspjeh obično potrebno desetak godina, ali je upozorio da razvoj umjetne inteligencije znatno ubrzava rast vrijednosti kompanija.

Ambicije su u međuvremenu postale još veće. U veljači ove godine, nakon što je Daytona prikupila 24 milijuna dolara u seriji A, Burazin je u razgovoru za Lider najavio da kompanija planira postati jednorog u sljedeće dvije godine. Pokazalo se da je i ta procjena bila konzervativna. Samo osam mjeseci poslije Daytona je dosegnula vrijednost od milijardu dolara, a od osnivanja kompanije prošle su tek tri godine.

Time je Burazin ostvario ambiciju koju je javno isticao praktički od pokretanja Daytone 2023. godine, kada je napustio Infobip, prvoga hrvatskog jednoroga, kako bi sa svojim dugogodišnjim suradnicima Vedranom Jukićem i Goranom Draganićem pokrenuo novi startup.

Od dva milijuna do 91 milijun dolara

Prvu investiciju od dva milijuna dolara Daytona je osigurala u studenome 2023., nedugo nakon osnivanja. Među ulagačima bili su i poznati hrvatski tehnološki poduzetnici Damir Sabol, Alan Sumina, Tomislav Car, Luka Abrus, Izet Ždralović i Jurica Cerovec.

Već u lipnju 2024. Daytona je prikupila dodatnih pet milijuna dolara u investicijskoj rundi koju je predvodio američki fond Upfront Ventures. Tada je poslovanje tvrtke još bilo usmjereno na razvoj alata koji programerima omogućuje jednostavnije postavljanje i upravljanje razvojnim okruženjima.

Veliki investicijski iskorak dogodio se u veljači ove godine, kada je Daytona osigurala 24 milijuna dolara u seriji A, koju je predvodio FirstMark. S najnovijih 60 milijuna dolara ukupno prikupljeni kapital popeo se na približno 91 milijun dolara.

No, ključna promjena u poslovanju nije bila samo u privlačenju investitora, nego i u zaokretu prema umjetnoj inteligenciji. Osnivači su tijekom 2025. odlučili napustiti dotadašnji poslovni model i usmjeriti razvoj prema infrastrukturi za AI agente. Bio je to riskantan potez jer je tvrtka već imala klijente i prihode, ali se pokazao presudnim za njezin rast.

Infrastruktura za umjetnu inteligenciju

Daytona danas razvija računalnu infrastrukturu koja omogućuje AI agentima samostalno izvršavanje zadataka. Riječ je o virtualnim računalima, takozvanim sandboxovima, unutar kojih agenti mogu pisati i pokretati programski kod, koristiti aplikacije, pretraživati internet i obavljati druge zadatke.

Za razliku od tradicionalnih pružatelja usluga računalstva u oblaku, poput Amazona, Microsofta i Googlea, Daytona tvrdi da može pokrenuti takvo virtualno računalo za samo 60 milisekundi. To je osobito važno za razvoj umjetne inteligencije jer AI agenti mogu istodobno pokretati tisuće ili milijune različitih zadataka.

Među korisnicima Daytonine tehnologije nalaze se OpenAI, Anthropic, Meta, Nvidia, Cursor i Cohere. Prema podacima koje je Burazin iznio za američki Fortune, godišnja stopa prihoda, izračunata na temelju trenutačne razine poslovanja, između siječnja i rujna povećala se čak 25 puta, uz prosječan mjesečni rast od 50,9 posto.

To ne znači da su ostvareni godišnji prihodi porasli 25 puta, nego da je toliko povećana njihova godišnja projekcija na temelju aktualnog poslovanja.

Slijedi novo zapošljavanje

Daytona trenutačno zapošljava 35 ljudi, a novoprikupljeni kapital namjerava iskoristiti ponajprije za širenje prodajnog tima i zapošljavanje novih inženjera. Iako je sjedište tvrtke u San Franciscu, dio tima radi u Hrvatskoj, uključujući Zagreb i Split.

Burazin je za Fortune istaknuo da očekuje snažan rast potražnje za računalnom infrastrukturom namijenjenom AI agentima. Prema njegovoj procjeni, razvoj takvih sustava mogao bi povećati potražnju za klasičnim procesorima, odnosno CPU-ovima, koji su potrebni za izvršavanje zadataka umjetne inteligencije.

Najnovija investicija u Daytonu pokazuje koliko se brzo mijenja tržište umjetne inteligencije. Dok su dosadašnja ulaganja bila ponajprije usmjerena na razvoj velikih jezičnih modela i grafičkih procesora potrebnih za njihovo pokretanje, sve veći interes investitora privlači infrastruktura koja tim modelima omogućuje samostalno obavljanje konkretnih poslova. Upravo na tom tržištu Daytona nastoji izgraditi svoju poziciju.