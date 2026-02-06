Ivan Burazin: Planiramo postati jednorog u sljedeće dvije godine

Nakon nove investicije od 24 milijuna dolara zapošljavat će novih 20 ljudi i ciljaju na barem pet puta veće prihode u 2026.

Domaći startup Daytona, čiji je osnivač i izvršni direktor splitski poduzetnik Ivan Burazin, nedavno se na društvenim mrežama pohvalio da je prikupio 24 milijuna dolara u Series A rundi financiranja koju je predvodio američki fond FirstMark Capital. U upravni odbor tvrtke ulazi Matt Turck, generalni partner u FirstMarku, dok su u rundi sudjelovali i Pace Capital, Upfront Ventures, Darkmode i E2VC, uz strateška ulaganja Datadoga i Figma Venturesa.