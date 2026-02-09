Miliša: Orqa ima sve predispozicije da postane idući hrvatski jednorog

Povlačeći paralelu s vlastitim iskustvom razvoja Nevere, istaknula je da ju razvoj Orqe podsjeća na fazu u kojoj je Rimac bio 2019.

Hrvatska startup scena mogla bi uskoro dobiti novog ‘teškaša’. Snježana Miliša, prva hrvatska inženjerka godine i nekadašnja vodeća inženjerka u Bugatti Rimcu, koja ima bogato iskustvo rada na razvoju Nevere, javno je izdvojila osječku Orqu kao najizglednijeg kandidata za status idućeg hrvatskog jednoroga.

Povlačeći paralelu s vlastitim iskustvom, Miliša je tijekom otvorenja prijava za četvrto izdanje inženjerke godine istaknula da ju razvoj Orqe podsjeća na fazu u kojoj je Rimac Grupa bila 2019. godine, netom prije nego što je postala jednorog. Naime, kod Orqe primjećuje nekoliko elemenata potrebnih za globalni uspjeh.