Tvrtke i tržišta

Miliša: Orqa ima sve predispozicije da postane idući hrvatski jednorog

9. veljače 2026.
Snježana Miliša, Merlin Hat

Snježana Miliša, Merlin Hat

Donatella Pauković
Donatella Pauković

Povlačeći paralelu s vlastitim iskustvom razvoja Nevere, istaknula je da ju razvoj Orqe podsjeća na fazu u kojoj je Rimac bio 2019.

Hrvatska startup scena mogla bi uskoro dobiti novog ‘teškaša’. Snježana Miliša, prva hrvatska inženjerka godine i nekadašnja vodeća inženjerka u Bugatti Rimcu, koja ima bogato iskustvo rada na razvoju Nevere, javno je izdvojila osječku Orqu kao najizglednijeg kandidata za status idućeg hrvatskog jednoroga.

Povlačeći paralelu s vlastitim iskustvom, Miliša je tijekom otvorenja prijava za četvrto izdanje inženjerke godine istaknula da ju razvoj Orqe podsjeća na fazu u kojoj je Rimac Grupa bila 2019. godine, netom prije nego što je postala jednorog. Naime, kod Orqe primjećuje nekoliko elemenata potrebnih za globalni uspjeh.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Snježana Miliša#Merlin Hat#Rimac#Orqa#Matija Renić#Jednorog#Budući Jednorog
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right