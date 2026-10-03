Kako je Studenac, 'dužan ko Grčka', mogao do tolikih kredita?

Širenje na dug i propali IPO doveli su Studenac na rub propasti. Zašto su banke nastavile kreditirati lanac kojem je dug rastao brže od zarade?

U više od stotinu mjesta u Hrvatskoj jedina smo trgovina – rekli su predstavnici Studenca prije nekih godinu dana na jednoj od rijetkih konferencija za novinare toga trgovačkog lanca. Sada je vidljivo da se u toj rečenici krio i jedan od uzroka koji su Studenac doveli do ruba propasti. Naime, donijeti odluku da ćete biti jedina trgovina u tolikom broju mjesta, među kojima je i dio otočnih mjesta gdje je trošak opskrbe popriličan, daleko je od racionalnosti. To je hazarderstvo.

A to je hazarderstvo, vjerojatno, rezultat niza povezanih događaja. Prvi i osnovni jest što je vlasnik toga specifičnog trgovačkog lanca koji se temelji na formatu malih kvartovskih trgovina poljski fond rizičnoga kapitala Enterprise Investors. Iako su jedni od najiskusnijih investitora takvog tipa na istoku Europe, Poljaci su vjerovali da će i u Hrvatskoj uspjeti reprizirati lijepu poslovnu priču iz svoje domovine. To je Žabka, poljski lanac malih trgovina koji je 2024. izašao na Varšavsku burzu prikupivši milijardu i pol eura.