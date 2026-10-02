Studenac dobio novog povjerenika: Božiković razriješen zbog sukoba interesa

Trgovački sud za novog povjerenika imenovao je Domagoja Poljaka. Božiković je razriješen jer zastupa jednog od Studenčevih vjerovnika

Iako je imenovan prije samo tri dana, Nikola Božiković više nije predstečajni povjerenik Studenca.Trgovački sud u Splitu razriješio je Božikovića te za novog povjerenika imenovao Domagoja Poljaka iz Karlovca. Božiković mu u roku od tri dana mora predati dužnost.

Podsjetimo, sud je predstečaj Studenca otvorio 29. rujna i istovremeno imenovao Božikovića povjerenikom. Međutim, već dan poslije u sudski je spis stigao njegov podnesak kojim je upozorio da postoje okolnosti nespojive s obavljanjem te funkcije.

Pruža pravnu pomoć vjerovniku Studenca

Naime, Božiković kao odvjetnik pruža pravnu pomoć tvrtki Dreamland d.o.o., vjerovniku Studenca, u postupku naplate njezine tražbine upravo prema trgovačkom lancu.