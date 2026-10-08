U novom broju doznajte sve o predstečajnoj nagodbi

Analizirali smo kompaniju Drvona, a donosimo i poduzetničku priču Gabriela Drenika i Karla Devčića i tvrtke Konekt nekretnine

Neki se činovnik u EK-u, u nedostatku boljih ideja, sjetio da bi bilo zgodno zemljama članicama poslati preporuku da rade na podizanju produktivnosti. Glas je stigao i u Hrvatsku. Pa su, čast iznimkama, profesori, analitičari, konzultanti i političari počeli papagajski ponavljati mantru, ne dajući joj dublji sadržaj, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Na nedavno održanoj Liderovoj konferenciji 'Dan velikih planova' ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je tri milijarde eura za razvoj industrije, od toga 1,9 milijardi između 2027. i 2030. Prema 'Akcijskom planu', država nije unaprijed podijelila gotovo dvije milijarde eura po industrijskim granama, ali jest odredila komu i kojim ulaganjima želi dati prednost. O industrijskoj strategiji čitajte u aktualnoj temi.

Upravo je prelazak iz povremene, reaktivne solidarnosti prema sustavnom i odgovornom davanju jedan od najvećih izazova hrvatskog fundraisinga. Zato je dolazak Eduarda Marčeka u Zagreb bio povod za razgovor o tome gdje je Hrvatska u odnosu na razvijenija srednjoeuropska tržišta fundraisinga, zašto se dio neprofitnog sektora još snažno oslanja na državni i europski novac, što organizacije moraju napraviti žele li izgraditi vlastitu bazu donatora te kako će digitalizacija i umjetna inteligencija promijeniti profesiju koja se, kako kaže Marček, u srži ipak temelji na odnosu među ljudima.

Nema baš mnogo primjera kompanija koje su uspješno nastavile poslovati nakon sklapanja predstečajne nagodbe, no svakako ih ima. Takvima je zajedničko da je postojala zdrava poslovna jezgra koju je vrijedilo sačuvati, da su vlasnici i uprave bili spremni prihvatiti promjene te da su financijsko restrukturiranje pratile i promjene u poslovanju. Doznajte sve o predstečaju u temi broja.

Analizirali smo kompaniju Drvona, a donosimo i poduzetničku priču Gabriela Drenika i Karla Devčića, i tvrtke Konekt nekretnine. Uz novi broj dolazi i prilog 'Upravljanje zalihama'.