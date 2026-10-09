Nakon novih carina broj paketa iz trećih zemalja pao gotovo 43 posto

Podaci Carinske uprave pokazuju snažan pad nakon 1. srpnja, no dio kineske robe do Hrvatske stiže preko europskih skladišta

Broj pošiljaka iz trećih zemalja evidentiranih kroz hrvatski carinski sustav u prva tri mjeseca nakon uvođenja novih carinskih pravila pao je za gotovo 43 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Od 1. srpnja do 1. listopada ove godine evidentirano je 58.396 pošiljaka, dok ih je u istom razdoblju 2025. bilo 102.217.

Podsjetimo, od 1. srpnja ove godine za robu iz trećih zemalja vrijednosti do 150 eura više ne vrijedi oslobođenje od plaćanja carine. Na takvu robu uvedena je carina od tri eura po stavci deklaracije, čime je za dio malih, jeftinih pošiljaka iz zemalja izvan Europske unije uvoz postao skuplji. Promijenjen je i način carinjenja dijela robe male vrijednosti.

U srpnju je evidentirana 19.981 pošiljka, u kolovozu 18.662, a u rujnu 18.888. U istim mjesecima prošle godine bilo ih je 37.351, 30.209 i 33.590. Podaci Carinske uprave pokazuju snažan pad nakon 1. srpnja, ali sami po sebi ne daju odgovor na pitanje koliko je za njega zaslužno uvođenje novih davanja, a koliko promjene u načinu distribucije robe.