SAD prijeti zabranom izvoza dizela Europi

Europa postaje sve ovisnija o američkom gorivu nakon zabrane uvoza iz Rusije zbog ruske invazije na Ukrajinu

Američka vlada upozorila je Njemačku i Francusku da oslobode zalihe dizela, izdvojene za izvanredne situacije, kako bi time pomogle u ublažavanju globalnih cijena goriva ili da se suoče s potencijalnom američkom zabranom izvoza tog energenta, otkrilo je troje dužnosnika Reutersu.

Upozorenje predstavlja eskalaciju pritiska na Europu vlade Donalda Trumpa, koji razmatra takvu zabranu kako bi smanjio američke cijene goriva. Amerikanci za nešto više od mjesec dana izlaze na izbore na sredini mandata na kojima bi Trump i njegovi republikanci mogli izgubiti većinu u oba doma američkog Kongresa.

Američka vlada posebno je frustrirana Francuskom i Njemačkom, za koje američki dužnosnici smatraju da nisu u potpunosti ispunile ranije preuzete obveze o oslobađanju zaliha nafte i naftnih derivata za hitne slučajeve.

– U najboljem je interesu Europe da surađuje sa Sjedinjenim Državama dok tražimo razne načine za povećanje opskrbe naftnim derivatima i smanjenje troškova za potrošače – rekao je za Reuters jedan od izvora.

Drugi izvor, smješten u europskoj prijestolnici, rekao je da je SAD zatražio od EU-a da u sljedećih šest mjeseci oslobodi 120 milijuna barela dizela.

Europa postaje sve ovisnija o američkom gorivu nakon zabrane uvoza iz Rusije zbog ruske invazije na Ukrajinu te nakon što je američko-izraelski rat protiv Irana poremetio opskrbu s Bliskog istoka.