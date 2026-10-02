EU dodatno poskupljuje male pakete: uvodi se naknada od dva eura

Dodatnih dva eura po stavci trebalo bi se početi naplaćivati od 1. studenoga, uz carinu uvedenu početkom srpnja

Tek što su se potrošači i trgovci priviknuli na nova pravila za male pakete iz trećih zemalja, stiže novi trošak. Europska unija predložila je dodatnu naknadu za rukovanje od dva eura po stavci, koja će se plaćati povrh privremene carine od tri eura na pošiljke vrijednosti do 150 eura.

Kako je objavila Hrvatska obrtnička komora, nova bi se naknada trebala uvesti do 1. studenoga 2026. godine. Privremena carina od tri eura primjenjuje se od 1. srpnja, kada je ukinuto dotadašnje carinsko oslobođenje za male pošiljke.

Promjena je najavljena još ranije, kada se otvorilo pitanje kako će novi trošak utjecati na kupnju preko platformi poput Temua i Sheina te hoće li dio trgovaca zbog novih pravila robu početi preusmjeravati u skladišta unutar EU-a.

Prvi učinci pritom su se vrlo brzo počeli nazirati i u Hrvatskoj. Nova carinska davanja već su počela smanjivati broj pošiljaka, a dio robe mijenja logistički put prema europskim kupcima.

Od 1. srpnja za male pošiljke uvedena je privremena carina od tri eura po tarifnoj kategoriji robe u paketu. Sada se na taj iznos dodaje i dva eura naknade za rukovanje. To znači da bi jedna pošiljka s više različitih stavki mogla biti opterećena naknadom od pet eura, odnosno carinom i naknadom koje se obračunavaju uz ostale troškove uvoza. Visinu naknade formalno će utvrditi Europska komisija prije nego što je države članice počnu primjenjivati.

Platforme preuzimaju carinske obveze

Promjena pritom nije samo financijska. Novi europski carinski model mijenja i način na koji se naplaćuju carinska davanja. Vijeće EU-a usvojilo je prijedlog Uredbe o uspostavi novog Carinskog zakonika i Carinskog tijela EU-a prema kojem će platforme za e-trgovinu izvan EU-a morati preuzeti plaćanje carine, što je dosad uglavnom bilo na krajnjem potrošaču.

Za subjekte u e-trgovini koji ne ispunjavaju carinske obveze predviđene su sankcije, dok bi pouzdaniji trgovci trebali dobiti jednostavnije carinske postupke. Istodobno se priprema jedinstveni EU Centar za carinske podatke sa sjedištem u Lilleu, koji bi trebao početi s radom 2027. godine. Za poduzeća koja se bave e-trgovinom evidentiranje uvoza i izvoza preko tog sustava bit će obvezno od 1. srpnja 2028., a za sve ostale trgovce od 1. ožujka 2034. godine.