Smjena na čelu tvrtke Ante Gotovine, Samita-Komerc s novim vlasnikom

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Ana Peroš nova je predsjednica Uprave PELAGOS NET FARME umjesto Nenada Horvata. Novi članovi Uprave su Ante Gotovina ml., Leo Mandić i Vice Mandić, dok Božena Kačanić i Ivana Kuzman Koić odlaze. Dunja Zloić Gotovina ostaje članica Uprave uz promijenjenu ovlast zastupanja. Vlasnik te tvrtke i umirovljeni general Ante Gotovina uzeo je prokuru.

Pelagos Net Farma bavi se morskom akvakulturom, a vlasnici su Ante Gotovina i Milan Mandić. Kompanija je u 2025. ostvarila 19 milijuna eura prihoda, oko 24 posto više nego godinu prije, dok je neto dobit iznosila nešto više od 81 tisuću eura.

Promjene u Samita-Komercu

Njemački M+M KROATIEN BETEILIGUNGS ušao je u vlasništvo SAMITA-KOMERCA uz dosadašnjeg jedinog vlasnika Sašu Milanovića. Marcel Hennes i Marco Hennes novi su direktori te kompanije.