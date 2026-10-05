Tvrtke i tržišta

Potvrđene promjene u Novom listu, smjena na čelu Sportske televizije

5. listopada 2026.
Oleg Uskoković

Oleg Uskoković

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Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

U Sudskom su registru potvrđene promjene na čelu NOVOG LISTA. Damir Novinić imenovan je predsjednikom Uprave umjesto Ivice Božana koji ostaje članom Uprave umjesto Renata Ivanuša. Također, Oleg Uskoković novi je predsjednik NO-a umjesto Tanje Kragulj Mežnarić. Marinko Benić novi je član NO-a.

Novinić je ranije u dva navrata bio u Upravi ZAGREBAČKOG HOLDINGA, a bio je i ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost te menadžer i šef produkcije na HRT-u. Uskoković je preko tvrtke MEDIA SOLUTIONS zajedno s Bojanom Divjakom većinski vlasnik NOVOG LISTA (svaki po 42,15 posto udjela).

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#Damir Novinić#Oleg Uskoković#Novi List#Tanja Bilić Brenner#Manuela Kraljević#Edmond Pinto#Promjene U Kompanijama
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