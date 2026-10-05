Potvrđene promjene u Novom listu, smjena na čelu Sportske televizije

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

U Sudskom su registru potvrđene promjene na čelu NOVOG LISTA. Damir Novinić imenovan je predsjednikom Uprave umjesto Ivice Božana koji ostaje članom Uprave umjesto Renata Ivanuša. Također, Oleg Uskoković novi je predsjednik NO-a umjesto Tanje Kragulj Mežnarić. Marinko Benić novi je član NO-a.

Novinić je ranije u dva navrata bio u Upravi ZAGREBAČKOG HOLDINGA, a bio je i ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost te menadžer i šef produkcije na HRT-u. Uskoković je preko tvrtke MEDIA SOLUTIONS zajedno s Bojanom Divjakom većinski vlasnik NOVOG LISTA (svaki po 42,15 posto udjela).