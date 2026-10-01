Bednarik iz Rimca, promjena na čelu Centra zlata

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Peter Bednárik više nije direktor RIMAC TECHNOLOGYJA. Za novog glavnog financijskog direktora imenovan je Matthias Wich, dosadašnji glavni direktor za strategiju i investicije i više od pet godina član vodstva Grupe.

Bednárik je Rimcu pristupio u travnju 2025., preuzevši funkciju glavnog financijskog direktora Rimac Grupe i Rimac Technologyja. Svoj je dolazak tada objavio i na LinkedInu, istaknuvši da se pridružuje kompaniji u novoj fazi rasta.

Prije dolaska u Rimac, od travnja 2022. do ožujka 2025., bio je glavni financijski direktor HBPO-a, odnosno poslovanja Plastic Omnium Modules. Prethodno je u Schaeffleru vodio financije globalnog poslovanja rezervnim dijelovima i uslugama za automobile. Obnašao je i vodeće financijske funkcije u Ledvanceu i Osramu.

Također, Hisham Ismail Ibrahim Elhaddad novi je član NO-a BUGATTI RIMCA, a Hazem Ben-Gacem novi zamjenik predsjednika NO-a. Iz NO-a odlaze Martin Georg Roth i dosadašnji zamjenik predsjednika Christian Steffen Pantel. PORSCHE je prestao biti član društva, a novi su članovi HOF BUGATTI HOLDINGS i BLUEFIVE HOF BUGATTI HOLDINGS CY.