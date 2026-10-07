Promjena u Auto Hrvatska Automobilima, smjena u nadzoru Rimca

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Joško Košta i Šime Klanac više nisu članovi Uprave AUTO HRVATSKA AUTOMOBILA te tvrtku kao direktor samostalno zastupa Alen Vuksan – Ćusa. Košta i Klanac u Upravu su imenovani u listopadu 2024., dok je Vuksan-Ćusa godinama na vodećim funkcijama u društvu.

Tvrtka Auto Hrvatska Automobili je u 2025. ostvarila 137,8 milijuna eura prihoda, gotovo deset posto više nego godinu prije, te 1,44 milijuna eura neto dobiti.

Rošade u Rimac Groupu

Gyugeun Kwak i Joshua Angell Klaczek imenovani su članovima NO-a RIMAC GROUPA umjesto Che Young Kim.

Riječ je o novoj promjeni u nadzornom tijelu kompanije samo nekoliko tjedana nakon što je dovršena velika promjena u njezinoj vlasničkoj strukturi.