Srđan Kovačević iz Orqe proglašen EY Poduzetnikom godine

Orqa je izrasla u globalno prepoznatu kompaniju za dronove i FPV tehnologiju, a Kovačević sada ide na svjetsku završnicu izbora EY-a

Suosnivač i izvršni direktor osječke Orqe Srđan Kovačević proglašen je hrvatskim EY Poduzetnikom godine, kao najuspješniji domaći poduzetnik za 2026. godinu po izboru neovisnog žirija te u konkurenciji pet finalista iz pet uspješnih domaćih kompanija.

EY je priopćio da će Kovačević, kao i ranije njegovi prethodnici, predstavljati Hrvatsku na svjetskoj završnici izbora za EY Poduzetnika godine, koja će se održati u svibnju 2027. godine u Monacu.

Kovačević je izabran u konkurenciji 30 kandidata iz 27 uspješnih domaćih kompanija, iz kojih je prije samog proglašenja pobjednika odabrano pet kandidata iz pet tvrtki. Osim nagrađenog Srđana Kovačevića, navedeno je u priopćenju, ovogodišnji finalisti još su bili Mišel Sirotić (Aura proizvodi), Bernarda Cecelja (Bernarda), Ilija Tokić (Tokić Grupa) te Ivan Križanec (WE-KR).

- Orqa je od prvog dana bila vođena idejom da stvaramo tehnologiju koja može imati globalni utjecaj, a danas razvijamo rješenja zračne robotike za različita tržišta. Nadam se da će naša priča biti uzor i poticaj mladim ljudima da vjeruju u svoje ideje, odvaže se krenuti i pokušaju izgraditi nešto što može napraviti razliku - izjavio je Kovačević.

Osječki startup Orqa dosad je izrastao u jednu od vodećih svjetskih kompanija u području bespilotnih dronovskih sustava i FPV tehnologija, napomenuto je.

Prije osnivanja Orqe, Kovačević je više od deset godina radio u industriji upravljanja imovinom, a bio je i predsjednik uprave Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva. Na Oxfordu je, istaknuto je, stekao zvanje magistra znanosti iz matematičkih financija, a na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je strojarstvo.

Priče koje potvrđuju globalni uspjeh

- Ovogodišnjih 30 poduzetnica i poduzetnika iz 27 kompanija pokazuje snagu i raznolikost hrvatskog poduzetništva te potvrđuje da se iz Hrvatske mogu graditi globalno uspješne kompanije. Njihove priče dokaz su da se u Hrvatskoj može uspjeti - izjavio je Berislav Horvat, partner u EY-u Hrvatska

Kroz program EY Poduzetnik godine od 2014. prošlo je više od 330 hrvatskih poduzetnika i poduzetnica. Žirijem koji je odabrao pobjednika predsjedao je Emil Tedeschi, a uz njega i stalni članovi Saša Cvetojević i Nenad Bakić te dosadašnji finalisti i pobjednici Hrvoje Josip Balen, Miljenko Borščak, Anita Cvetić Oreščanin, Dorotea Effenberger, Silvio Kutić, Vjekoslav Majetić, Ivo Usmiani, Edvard Varda te Zvonimir Viduka.

„Naši finalisti i pobjednici dolaze iz različitih industrija i dijelova Hrvatske te pokazuju da se uspješne priče stvaraju diljem Hrvatske. Na kraju, nije najvažnije koliko brzo stižemo do cilja, već kakvi smo ljudi na tom putu i što ostavljamo iza sebe“, naglasio je Tedeschi.

Lani je za EY Poduzetnika godine izabran Zvonimir Viduka, osnivač i direktor tvrtke Altpro, koja razvija i proizvodi sustave za sigurnost željezničke infrastrukture.