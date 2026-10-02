Uspjeh je izgraditi kompaniju koja može podnijeti udar i nastaviti rasti

Dobar lider zna zašto neki rizik preuzima, što njime može dobiti i što može izgubiti

Geopolitičke napetosti, klimatske promjene, umjetna inteligencija i kibernetičke prijetnje mijenjaju način na koji kompanije razmišljaju o poslovanju. Uoči izbora novoga hrvatskog EY Poduzetnika godine, koji će biti proglašen 8. listopada, Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave Marsha za Hrvatsku, govori o tome što danas razlikuje otporne kompanije i dobre lidere.

Poslovni svijet posljednjih je godina naučio da kriza rijetko dolazi sama. Geopolitički sukob može postati problem cijene energenata i dobave, a kibernetički napad može istodobno zaustaviti proizvodnju i pogoditi financije i reputaciju kompanije.

– Rizici već dugo ne dolaze jedan po jedan, nego u paketu. Najrecentniji primjer je situacija oko Hormuškog tjesnaca: geopolitička kriza brzo postaje pitanje cijene energenata, transporta i lanaca opskrbe – ističe Horvat Martinović.

Svijest hrvatskih kompanija o rizicima znatno je porasla, no prostor za napredak vidi u sustavnosti.

– Znati da je nešto rizično i imati definirano kako ćete reagirati kada se to dogodi dvije su različite stvari. Najotpornije kompanije ne pitaju samo 'što ako se dogodi?', nego 'što ćemo napraviti ako se dogodi sutra i koliko brzo možemo nastaviti poslovati?' – napominje Horvat Martinović.

AI ubrzava i prilike i prijetnje

Umjetna inteligencija možda najbolje pokazuje koliko su prilike i rizici isprepleteni. Horvat Martinović tumači da AI u riziku igra dvostruku igru:

– Istodobno je najbolji čuvar i najspremniji provalnik. Omogućuje nam bržu analizu podataka, bolje modeliranje izloženosti i prepoznavanje prijetnje prije nego što postane šteta. S druge strane, ista tehnologija opskrbljuje i napadače.

AI pritom ne donosi samo nove rizike, već ubrzava postojeće, od kibernetičkih napada i prijevara do reputacijskih prijetnji. Zato digitalna otpornost više nije samo pitanje IT odjela, nego uprave, poslovne strategije i kulture organizacije.

Mijenja se i odnos prema klimatskim rizicima.

– ​Vrijeme postaje vrlo aktivan akter u bilanci. Ekstremne temperature, poplave i požari izravno se prevode u prekid proizvodnje, oštećenu imovinu i poremećene lance vrijednosti – upozorava predsjednica Uprave Marsha.

Određene rizike već je skuplje ili teže osigurati, zbog čega prevencija postaje prva linija obrane. Promijenila se i uloga brokera: više nije riječ samo o pronalasku police, nego o razumijevanju poslovnog modela, strategije rasta i ukupne izloženosti kompanije.

Poduzetništvo nije izbjegavanje rizika

Marsh je partner programa EY Poduzetnik godine, koji će 8. listopada dobiti novoga hrvatskog pobjednika. Horvat Martinović ističe da uspješne poduzetnike povezuje sposobnost da budu ambiciozni, ali i razlikuju rizik koji vrijedi preuzeti od onoga koji može ugroziti ono što su godinama gradili.

– Uspjeh nije u tome da nikada ne pogriješite ili izbjegnete svaku krizu. Uspjeh je izgraditi kompaniju koja može podnijeti pogrešnu procjenu, nepredviđeni udar ili promjenu tržišta i nastaviti rasti. Slično vrijedi i za liderstvo. Dobar lider zna zašto neki rizik preuzima, što njime može dobiti i što može izgubiti – naglašava Jasminka Horvat Martinović.

Kada žena na čelu kompanije više ne bude vijest

Horvat Martinović ističe i da se položaj žena u hrvatskom poslovnom okružju promijenio, ali prepreke nisu nestale. Upravo je zato pokrenut Lead.You, koji povezuje vodeće poslovne žene i kroz mentorski program otvara prostor novim generacijama.

– Od samog početka Lead.You ima podršku i vodećih poslovnih ljudi, naših muških kolega, od kojih su mnogi bili uz nas već pri osnivanju udruge i podržali ono što želimo postići, jer ravnopravnost ne smije biti tema o kojoj žene razgovaraju samo među sobom – trebaju nam muškarci kao aktivni saveznici. Posebno me zato veseli što je gost našega jesenskog CEO Doručka bio predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović, ujedno prvi muškarac kojeg smo ugostili upravo u tom formatu. Pravi pomak za mene bit će kada kompetentna žena na čelu kompanije više nikome ne bude posebna vijest, nego jednostavno dobra poslovna odluka – zaključila je Jasminka Horvat Martinović.

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