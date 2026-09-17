Od mobitela do tenisica: Kako su Hrvati na Kickstarteru našli milijune

Gajšakov novi mobitel povod je za pregled domaćih kampanja: neke su prikupile stotine tisuća dolara, a druge nisu dosegnule ni početni cilj

Nova kampanja Alberta Gajšaka za mobitel na sastavljanje otvara širu priču o hrvatskim poduzetnicima koji su novac i prve kupce potražili na Kickstarteru. Od elektronike i društvenih igara do tenisica i dizajnerskog namještaja, domaća iskustva pokazuju koliko platforma može pomoći izlasku na svjetsko tržište, ali i zašto uspješno prikupljanje novca nije isto što i uspješan posao.

Prve isporuke CircuitMess predviđa za kolovoz 2027., uz izričitu napomenu da je riječ o procijenjenom, a ne zajamčenom roku. Između tih dvaju trenutaka nalazi se važan dio poslovne logike Kickstartera, a to je da publika financijski podupire projekt prije isporuke, a proizvođač preuzima zadatak pretvaranja obećanja u proizvod koji će doista stići na njihove adrese.