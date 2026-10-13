Osječka Orqa osvojila posao od 38 milijuna dolara za američku vojsku

Američka tvrtka koju je suosnovala osječka Orqa proizvodit će dronove na Floridi, a na međunarodnom natjecanju zauzela je drugo mjesto

Ugovor za proizvodnju besposadnih letjelica vrijedan 38 milijuna dolara, Orqa U.S. dobila je u sklopu programa 'Drone Dominance Gauntlet II' američkog Ministarstva obrane, stoji u priopćenju tvrtke. Dodijeljena sredstva omogućit će proizvodnju dronova u SAD-u i povećati tamošnje proizvodne kapacitete kako bi se američkoj vladi omogućila isporuka besposadnih sustava koji ispunjavaju propisane zahtjeve u velikim količinama.

Nastavak je to uspješnog poslovanja Orqe U.S. na američkom tržištu, a riječ je o neovisnoj američkoj tvrtki osnovanoj partnerstvom između hrvatske Orqe i američkog By Light Professional IT Services LLC. Nakon ranije isporuke 240 besposadnih letjelica u sklopu ugovora vrijednog 1,5 milijuna dolara - ovaj novi ugovor rezultat je natjecanja 'Drone Dominance Gauntlet II' za sustave koji djeluju u zatvorenim prostorima. Tvrtka Orqa U.S. odabrana je kao jedan od devet svjetskih sudionika tog programa.

- Osvajanje drugog mjesta na globalnoj razini u natjecanju za sustave namijenjene djelovanju u zatvorenim prostorima i odabir za ovu nagradu, predstavljaju važnu prekretnicu za tvrtku Orqa U.S. To pokazuje da provjerena tehnologija besposadnih letjelica, u kombinaciji s proizvodnjom u Sjedinjenim Američkim Državama, može zadovoljiti potrebe američke vlade. Ponosni smo na suradnju s tvrtkom By Light, pokretanje proizvodnje sustava i njihove isporuke u velikim količinama – izjavio je Charles Phillips, glavni izvršni direktor tvrtke Orqa U.S.

Dok Orqa osigurava tehnologiju za besposadne letjelice, By Light je zadužen za proizvodnju i usklađenost s relevantnim propisima i standardima. Proizvodnja sustava odvija se u pogonu tvrtke By Light u Port Orangeu na Floridi, površine oko 17.000 četvornih metara, koji raspolaže kapacitetima za sklapanje besposadnih sustava, testiranje, kontrolu kvalitete i prijenos proizvodnje u SAD.

Odabrani sustav dio je paketa proizvoda MRM2 te uključuje dron za unutarnje prostore promjera osam inča i Orqin sustav za upravljanje sa zemlje.

Orqa je tijekom proteklog desetljeća razvijala i nadograđivala tehnologiju kako bi korisnicima omogućila njezin razvoj, testiranje i integraciju u vlastite sustave i platforme, čak i u zahtjevnim operativnim uvjetima, stoji na kraju priopćenja.