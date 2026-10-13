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Osječka Orqa osvojila posao od 38 milijuna dolara za američku vojsku

13. listopada 2026.
Orqa U.S. je ugovor dobila nakon ranije isporuke 240 besposadnih letjelica vrijednih 1,5 milijuna dolara

Orqa U.S. je ugovor dobila nakon ranije isporuke 240 besposadnih letjelica vrijednih 1,5 milijuna dolara

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Američka tvrtka koju je suosnovala osječka Orqa proizvodit će dronove na Floridi, a na međunarodnom natjecanju zauzela je drugo mjesto

Ugovor za proizvodnju besposadnih letjelica vrijedan 38 milijuna dolara, Orqa U.S. dobila je u sklopu programa 'Drone Dominance Gauntlet II' američkog Ministarstva obrane, stoji u priopćenju tvrtke. Dodijeljena sredstva omogućit će proizvodnju dronova u SAD-u i povećati tamošnje proizvodne kapacitete kako bi se američkoj vladi omogućila isporuka besposadnih sustava koji ispunjavaju propisane zahtjeve u velikim količinama.

Nastavak je to uspješnog poslovanja Orqe U.S. na američkom tržištu, a riječ je o neovisnoj američkoj tvrtki osnovanoj partnerstvom između hrvatske Orqe i američkog By Light Professional IT Services LLC. Nakon ranije isporuke 240 besposadnih letjelica u sklopu ugovora vrijednog 1,5 milijuna dolara - ovaj novi ugovor rezultat je natjecanja 'Drone Dominance Gauntlet II' za sustave koji djeluju u zatvorenim prostorima.  Tvrtka Orqa U.S. odabrana je kao jedan od devet svjetskih sudionika tog programa.

- Osvajanje drugog mjesta na globalnoj razini u natjecanju za sustave namijenjene djelovanju u zatvorenim prostorima i odabir za ovu nagradu, predstavljaju važnu prekretnicu za tvrtku Orqa U.S. To pokazuje da provjerena tehnologija besposadnih letjelica, u kombinaciji s proizvodnjom u Sjedinjenim Američkim Državama, može zadovoljiti potrebe američke vlade. Ponosni smo na suradnju s tvrtkom By Light, pokretanje proizvodnje sustava i njihove isporuke u velikim količinama – izjavio je Charles Phillips, glavni izvršni direktor tvrtke Orqa U.S.

Dok Orqa osigurava tehnologiju za besposadne letjelice, By Light je zadužen za proizvodnju i usklađenost s relevantnim propisima i standardima. Proizvodnja sustava odvija se u pogonu tvrtke By Light u Port Orangeu na Floridi, površine oko 17.000 četvornih metara, koji raspolaže kapacitetima za sklapanje besposadnih sustava, testiranje, kontrolu kvalitete i prijenos proizvodnje u SAD.

Odabrani sustav dio je paketa proizvoda MRM2 te uključuje dron za unutarnje prostore promjera osam inča i Orqin sustav za upravljanje sa zemlje.

Orqa je tijekom proteklog desetljeća razvijala i nadograđivala tehnologiju kako bi korisnicima omogućila njezin razvoj, testiranje i integraciju u vlastite sustave i platforme, čak i u zahtjevnim operativnim uvjetima, stoji na kraju priopćenja.

#Orqa#Orqa U.s.#Charles Phillips#By Light Professional It Services Llc#Besposadne Letjelice#Američko Ministarstvo Obrane#Mrm2#Tehnologija
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