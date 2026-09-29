Motorola Edge 70 Fusion: mobitel zbog kojeg zaboravljate na punjač

Baterija od 7000 mAh traje danima, zaslon je odličan, a malo toga smeta. Nakon dva tjedna korištenja, evo što nas je iznenadilo

Motorola Edge 70 Fusion nije telefon koji pokušava iznova izmisliti srednju klasu. Nema radikalno drukčiji dizajn, nema flagship procesor niti kamere koje bi trebale konkurirati najskupljim uređajima na tržištu. Umjesto toga Motorola je napravila nešto puno pametnije. Uzela je već solidnu osnovu prethodnika i popravila upravo one stvari koje se najviše osjećaju u svakodnevnom korištenju. Rezultat je jedan od praktičnijih Motorolinih telefona posljednjih godina, a razlog se prvenstveno krije u golemoj bateriji od 7000 mAh.

Dizajn: poznato, ali dovoljno premium

Na prvi pogled Edge 70 Fusion neće iznenaditi vlasnike prošlogodišnjeg Edgea 60 Fusion. Motorola nije dramatično mijenjala dizajnerski jezik. Telefon je i dalje elegantan, zaobljen i dovoljno tanak da ne djeluje poput uređaja u koji je ugurana baterija neuobičajeno velikog kapaciteta. I upravo je to jedan od uspjeha ovog modela. Baterija od 7000 mAh nije rezultirala nezgrapnim telefonom, pa telefon u ruci ne odaje dojam telefona sa tako velikom baterijom. To je možda i najveće iznenađenje jer očekujete deblji i teži uređaj, ali Edge 70 i dalje djeluje elegantno i lagano.

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Najveća promjena nije u tome traje li baterija deset ili dvadeset posto dulje, nego u tome što prestajete razmišljati o punjenju. Nakon cijelog dana navigacije, fotografiranja, poruka, pregledavanja weba i videa još uvijek ne morate tražiti utičnicu i upravo je to praktična vrijednost ove baterije. Kod telefona s ovakvom autonomijom mijenja se i navika punjenja pa ga više ne morate priključiti automatski svaku večer prije spavanja, nego tek kada stvarno treba.

Završna obrada ostavlja dojam skupljeg uređaja, a stražnja strana dostupna je u teksturama inspiriranima najlonom i lanom. Motorola je zadržala i karakterističan prijelaz kućišta prema kamerama, pa cijeli stražnji dio izgleda kao jedna cjelina.

Telefon pritom nije samo lijep. Ima IP68 i IP69 zaštitu od vode i prašine te Gorilla Glass 7i na prednjoj strani. Motorola navodi i testiranje prema dijelovima standarda MIL-STD-810H. To, naravno, ne znači da je uređaj neuništiv, ali u ovoj klasi daje nešto više sigurnosti pri svakodnevnom korištenju.

Zaslon je jedan od najvećih aduta

Ako bateriju stavimo na prvo mjesto, zaslon je vrlo blizu drugog. Edge 70 Fusion koristi 6,78-inčni AMOLED zaslon rezolucije 2772 x 1272 piksela, odnosno otprilike 1.5K, s frekvencijom osvježavanja do 144 Hz. Podržani su HDR10+, 10-bitni prikaz boja i DCI-P3 spektar. Brojka koja će najviše privući pažnju ipak je deklarirana vršna svjetlina od čak 5200 nita. Takve maksimalne vrijednosti u praksi se postižu samo u određenim uvjetima i na dijelovima zaslona, pa ih ne treba uspoređivati s normalnom stalnom svjetlinom.

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Ipak, najveća razlika vidi se tek kad izađete na jako dnevno svjetlo. Tamo gdje se na prosječnom telefonu počne tražiti sjena ili rukom zaklanjati zaslon, ovdje sadržaj ostaje vrlo čitljiv. To je jedna od onih značajki koje brzo počnete uzimati zdravo za gotovo i na koje se lagano naviknuti.

No ono što je važnije jest da je zaslon u stvarnoj uporabi vrlo čitljiv i na otvorenom. To je upravo jedna od razlika koju korisnik možda neće smatrati važnom dok se ponovno ne vrati na telefon s osjetno tamnijim ekranom. Frekvencija od 144 Hz dodatno doprinosi dojmu brzine. Pomicanje kroz sučelje, web stranice i društvene mreže radi vrlo je glatko. Nije to revolucionarna razlika u odnosu na 120 Hz, ali je jedno od onih poboljšanja zbog kojih uređaj djeluje uglađenije.

Snapdragon je dovoljan za gotovo sve

Motorola se kod ovog modela oslonila na Qualcommov Snapdragon 7s Gen 3. To nije čip koji želi konkurirati najjačim Snapdragonima iz premium telefona, ali za ovu kategoriju ima puno više smisla.

U običnom radu teško je pronaći situaciju u kojoj će Edge 70 Fusion djelovati sporo. Granice se prije vide u zahtjevnijim igrama nego pri svakodnevnom korištenju, pa prosječnom korisniku činjenica da ovo nije flagship čip vjerojatno neće biti osobito važna. Hrvatska Motorolina stranica navodi konfiguracije do 8 ili 12 GB RAM-a te do 256 GB interne memorije. Osam gigabajta i dalje je dovoljno za većinu korisnika, ali ovdje Motorola više nije posebno velikodušna. Dio konkurencije u srednjem cjenovnom razredu već standardno nudi 12 GB RAM-a.

Još jedan potencijalni minus jest izostanak utora za microSD kartice. Tko kupi verziju s 256 GB prostora, s tim će kapacitetom morati živjeti do kraja korištenja uređaja.

Baterija je razlog za kupnju

Kod Edgea 70 Fusion praktički sve ostalo pada u drugi plan kada se dođe do baterije. Kapacitet od 7000 mAh ogroman je za telefon ove debljine. Motorola službeno navodi do 50 sati autonomije, dok iskustvo iz testa pokazuje da se može računati na otprilike dva dana korištenja bez punjača, a kod manje zahtjevnih korisnika i više. To je možda i najveća razlika u odnosu na Edge 60 Fusion. Punjenje je snage 68 W. Motorola tvrdi da desetak minuta na punjaču može osigurati energiju za cijeli dan, ovisno o načinu korištenja. Bežičnog punjenja i dalje nema. Nekome će to biti ozbiljan nedostatak, posebno prelazi li s premium telefona, no uz ovakav kapacitet baterije i relativno brzo žično punjenje taj nedostatak manje boli.

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Kamera: poboljšanje, ali ne razlog za kupnju

Sustav kamera pokazuje gdje se Edge 70 Fusion nalazi na tržištu. Glavna kamera koristi Sony LYTIA 710 senzor od 50 megapiksela s optičkom stabilizacijom slike. Može snimati i 4K video. Rezultati su dobri, osobito pri dnevnom svjetlu. Ultraširoka kamera ostaje na 13 megapiksela, dok prednja kamera ima 32 megapiksela. Prednja kamera također može snimati 4K video.

U odnosu na prethodnu generaciju fotografije djeluju konzistentnije, obrada boja je pouzdanija, a nešto su bolji i rezultati pri slabijem osvjetljenju. Za društvene mreže, obiteljsku fotografiju, putovanja i svakodnevne situacije sustav je više nego dovoljan, ali za nekoga tko kupuje telefon prvenstveno zbog kamere, možda treba gledati drugdje.

Softver je ugodan, podrška manje

Jedna od tradicionalnih prednosti Motorolinih uređaja ostaje relativno čisto Android iskustvo. Edge 70 Fusion dolazi s Androidom 16, a sučelje nema potrebu potpuno mijenjati ono što Google nudi. Tu su Motoroline dodatne funkcije i sve veći broj AI mogućnosti.

Također, Motorola i dalje ima neke od najkorisnijih gesti na Androidu. Dovoljno je dvaput zakrenuti telefon u zapešću i kamera se otvara gotovo trenutačno, a još jedan isti pokret prebacuje na selfie kameru. Dva kratka pokreta kao da telefonom nešto 'siječete' pale baterijsku svjetiljku. Nakon nekoliko dana korištenja upravo su to sitnice koje počnete raditi automatski i koje nedostaju kada prijeđete na drugi telefon. Tu su još screenshot s tri prsta, dvostruki dodir stražnje strane za prilagodljivu radnju te automatsko uključivanje načina Ne ometaj kada se telefon položi ekranom prema dolje.

Motorola Edge 70 Fusion nije najbolji telefon zato što pobjeđuje konkurenciju u svakoj kategoriji. Ne pobjeđuje. Procesor je dobar, ali ne spektakularan. Kamere su solidne, ali nisu među najboljima u klasi. Softverska podrška mogla bi biti osjetno dulja, a bežičnog punjenja nema.

Ali Motorola je pogodila ono što velikom broju korisnika zapravo znači više od benchmarka i dodatne kamere, telefon koji je ugodan za korištenje, ima odličan zaslon i koji ne morate neprestano puniti. Baterija od 7000 mAh nije samo impresivna brojka na specifikacijama. Ona mijenja cijeli doživljaj uređaja. I upravo zbog toga Edge 70 Fusion djeluje kao jedan od najrazumnijih Motorolinih modela posljednjih godina.

Nakon dva tjedna korištenja, dojam Edgea 70 Fusion nije spektakularan, ali na njemu zaista malo toga smeta. Zaslon je odličan, sustav radi glatko, telefon nije nezgrapan, a baterija uklanja jednu od najčešćih frustracija modernih smartfona. Upravo ta odsutnost iritacija možda mu je i najveća prednost ove nove Motorole.