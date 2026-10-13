Master Business Forum: obrambena industrija i investicije kao prilika za rast

Više od 2000 sudionika i 80 govornika u Rovinju je raspravljalo o obrambenoj industriji, velikim investicijama i novim prilikama za rast hrvatskog gospodarstva

Četiri dana Rovinj je bio mjesto na kojem se o budućnosti hrvatskog gospodarstva nije samo raspravljalo, nego se i oblikovala. Treće izdanje Master Business Foruma u Staroj tvornici duhana i hotelu Grand Park okupilo je predsjednike i članove uprava, vlasnike kompanija, investitore i predstavnike institucija iz više od 30 industrija. Forum je održan pod pokroviteljstvom pet ministarstava i Europske komisije, a poruke s rovinjske pozornice čule su se diljem Hrvatske i regije.

- Iza nas je izdanje kojim smo iznimno zadovoljni. Kada se u istom prostoru nađu potpredsjednik Vlade, uprave i vlasnici vodećih kompanija, investitori i ljudi koji vode projekte vrijedne milijarde eura, MBF nije samo konferencija, nego mjesto na kojem se oblikuju odluke. Prije tri godine bili smo potpuna novost na hrvatskom tržištu, a danas smo platforma na kojoj se čuje kamo ide gospodarstvo - istaknula je osnivačica i direktorica MBF-a Maja Borovina Frankić.

- Vrijednost MBF-a je u koncentraciji ljudi koji inače teško dolaze u isti prostor i isto vrijeme. Zato nam je sastanak u poslovnom salonu jednako važan kao i najbolji panel, a upravo su ti susreti ove godine bili pravo srce foruma. Naše ambicije su uvijek velike, ali su utemeljene u puno rada, predanosti i povjerenju ljudi koji su nam ga dali - dodala je.

Anušić: Obrambena industrija nova je šansa za rast gospodarstva

Najsnažnija poruka foruma stigla je sa središnje ceremonije, koju je otvorio izaslanik predsjednika Vlade, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Ministar je obrambenu industriju predstavio kao novu šansu za rast hrvatskog gospodarstva. Ministarstvo obrane prošle je godine s domaćim tvrtkama potpisalo ugovore vrijedne 200 milijuna eura, a Europska komisija otvara ozbiljna sredstva za tvrtke iz obrambeno-sigurnosnog sektora.

Ivan Anušić

- Imamo priliku povećati BDP, otvoriti nova radna mjesta i osnažiti tvrtke koje rade u sektoru obrane i sigurnosti. U Hrvatskoj danas djeluje 208 tvrtki usmjerenih na taj sektor, od velikih do manjih startupova, i sve su one u našem fokusu. Upravo je ovdje na MBF-u njihova prilika da se povežu, predstave i postanu još veće te prerastu u snažne međunarodne igrače, a vrata Ministarstva obrane su im uvijek otvorena - poručio je Anušić.

Na panelu o obrambenoj industriji dodao je: 'Ogromna je šansa za gospodarstvo, poduzetnike i obrtnike, i ne smijemo je propustiti.' Ambiciju je izrekao bez zadrške: 'Hrvatska tu može biti stvarno lider, tu nema nikakve dileme, jer u našem okruženju nitko to ne radi.'

Andabak: Pantheon AI napreduje prema planu

Veliki interes izazvao je i investitor Jako Andabak, osnivački partner projekta Pantheon AI u Topuskom, koji je u Rovinju poručio da projekt podatkovnog i inovacijskog centra vrijedan 50 milijardi eura napreduje prema planu i da bi trebao biti dovršen u predviđenom roku. Riječ je o centru snage jednog gigavata, uz koji se planira i sunčana elektrana od 500 megavata, s početkom gradnje 2027. i početkom rada 2029. godine. Centar neće struju uzimati iz HEP-ova sustava kako ne bi ugrozio opskrbu građana, a poručio je i kako će zaštita prirode i okoliša biti važan segment projekta.

Andabak i Macan

Industrije koje se susreću, prilike koje nastaju

Upravo na takvim sjecištima obrane, energije, tehnologije i kapitala MBF gradi svoju vrijednost.

- Brojke ovogodišnjeg foruma govore same za sebe: više od 2000 sudionika, 80 govornika i više od 25 panela, predavanja i masterclassova. No za nas je najvažniji podatak koliko se različitih industrija susrelo na jednom mjestu. Rast kompanija danas sve manje ovisi samo o onome što rade unutar svoje industrije, a sve više o kapitalu, energiji, infrastrukturi i pristupu novim tržištima - rekao je Borjan Jevrić, direktor poslovnog razvoja MBF-a.

- Ove smo godine vidjeli koliko se novih poslovnih prilika otvara upravo tamo gdje se te industrije dodiruju, od obrambene proizvodnje do podatkovnih centara. Kompanije koje su to prepoznale u Rovinj nisu došle samo slušati, nego razgovarati o konkretnim projektima - dodao je.

Na više od 5000 četvornih metara Stare tvornice duhana više od 50 izlagača imalo je priliku predstaviti sebe, svoju uslugu ili proizvod, od novih tehnologija, materijala i rješenja do sadržaja osmišljenih za izravan susret s posjetiteljima. Poslovni saloni, B2B sastanci, susreti s investitorima i VIP networking pretvarali su razgovore s pozornice u konkretne kontakte. Forum je imao i svoj ritam izvan dvorana, od trčanja s MBF Running Clubom do neformalnih druženja do dugo u noć.

Razgovori su se nastavljali i ispred kamera: dio sudionika foruma gostovao je kod Krešimira Macana u serijalu MBF Talks podcasta Špica s Macanom, koji nastaje u suradnji s Master Business Forumom i snimao se na samom mjestu događanja. Epizode će biti dostupne na YouTube kanalu Špica s Macanom te na Spotifyju i Apple Podcastsu, kao i na kanalima foruma.

Krešimir Macan i Ivan Anušić

MBFamilias za Đurđicu Protić i Snježanu Köpruner

Emotivni vrhunac foruma bila je dodjela priznanja MBFamilias, kojima MBF nagrađuje pojedince koji svojim djelovanjem pozitivno mijenjaju zajednicu, ne očekujući ništa zauzvrat. Ovogodišnje dobitnice su Đurđica Protić, osnivačica udruge MUZZA, koja djecu i mlade približava znanosti i STEM obrazovanju, i Snježana Köpruner, većinska vlasnica i direktorica GS Tvornice mašina Travnik, koja je od zapuštene tvrtke s 52 zaposlenika izgradila europsku kompaniju s više od 700 zaposlenih. - Vi stvarate prilike, mi stvaramo potencijal, a zajedno stvaramo budućnost - poručila je Protić poslovnoj zajednici.

Vidimo se u Rovinju i dogodine

Četvrto izdanje Master Business Foruma već je najavljeno i predviđeno je od 6. do 9. listopada 2027. u Rovinju. Za sve koji su ove godine propustili Rovinj, poruka je jednostavna: mjesto na kojem se čuje kamo ide hrvatsko gospodarstvo već ima datum.

MBF nudi i bogat izložbeni prostor u kojem vodeće tvrtke predstavljaju najnovije tehnologije i rješenja, a poslovni loungevi pružaju priliku za neformalno umrežavanje.

MBF 2026. održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Europske komisije, Istarske županije i Grada Rovinja. Institucionalni partneri su EBRD, HUP i HBOR. Ključni partneri uključuju Platinum sponzora INA, Generalnog sponzora HEP, Zlatne sponzore Amelicor Group, Go2Digital, Inovapro, Končar, Mapei i Nexe, Srebrne sponzore 916 HUB, Atellior, Atlantic Grupu, Croatia Sotheby’s International Realty i Zagrebačku banku te Brončane sponzore BINA-Istra, Grohe, Siemens Energy, UHY Savjetovanje i Westgate Group. Njihova podrška, zajedno s angažmanom izlagača i posjetitelja, osigurala je uspjeh ovog jedinstvenog događaja.

MBF je namijenjen donositeljima odluka i svima koji žele proširiti horizonte, steći vrijedne kontakte i oblikovati budućnost svojih industrija kroz konkretne suradnje.

Dodatne informacije o događaju dostupne su na službenoj web stranici MBF-a.