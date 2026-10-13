Veliki zaokret autoindustrije: AI postaje važniji od baterija

Prema istraživanju PwC-a, 51 posto kompanija ističe AI kao ključnu tehnologiju, dok Zapadna Europa gubi na važnosti kao tržište rasta

Prema PwC-ovu prvom godišnjem istraživanju Global Automotive Outlook, očekuje se da će upotreba umjetne inteligencije i drugih naprednih tehnologija u cijelom automobilskom lancu vrijednosti snažno porasti tijekom sljedećih pet godina, pri čemu će udio kompanija koje ih upotrebljavaju porasti sa 47 posto danas na 72posto u 2030.

Istodobno, više od polovine ispitanika (51 posto) smatra umjetnu inteligenciju jednom od najvažnijih tehnologija za ostvarivanje strateških ciljeva, u usporedbi s nešto više od dvije petine (41 posto) koje kao najvažnije tehnologije navode baterije i električne pogonske sklopove. Više od trećine (39 posto) navodi povezivost softvera u vozilu.

Sve veći naglasak na tehnologiji u svim sferama, od proizvodnje, istraživanja i razvoja te lanaca opskrbe do prodaje i korporativnih funkcija, pojavljuje se u trenutku kada sve snažnija konkurencija, nove skupine kupaca i elektrifikacija sektora mijenjaju očekivanja potrošača, a digitalna vozila podržana softverom postaju ključni dio iskustva mobilnosti.

- Vozilo više ne određuje čelik koji izlazi iz tvornice. Sve ga više definiraju softver, digitalne usluge i analitika podataka. Dok se sektor suočava sa sve većom konkurencijom, a tehnologija mijenja iskustvo mobilnosti, proizvođači automobila moraju svoje digitalne strategije staviti u središte kako bi ostvarili rast – izjavio je Harald Wimmer, globalni voditelj usluga za automobilsku industriju, PwC Njemačka

Borna Čuljak, menadžer u Odjelu strateškog i operativnog savjetovanja, PwC Hrvatska, dodao je da je masovna elektrifikacija postaje nezaobilazna na valu sve bolje ekonomičnosti električnih vozila, ali promjene u automobilskoj industriji danas sežu puno dalje od toga.

- Proizvođači kao najvažniju tehnologiju za ostvarenje strateških ciljeva u idućih pet godina više ne stavljaju razvoj tehnologije baterije, naprednu proizvodnju komponenti i automatizaciju, već umjetnu inteligenciju. S promjenom definicije vozila i mobilnosti, mijenja se i struktura tržišta i konkurencije, uz sve veću važnost novih igrača koji dolaze iz novih industrija. Ove promjene počinju biti vidljive i na hrvatskom tržištu, posebno uz solidan rast prodaje električnih i plug-in hibridnih vozila, što je dobrim dijelom potaknuto uspješnim i brzim ulaskom kineskih proizvođača koji mijenjaju tradicionalnu percepciju vrijednosti i odnose snaga – rekao je Čuljak.

Gotovo pola ispitanika (46 posto) smatra nove igrače iz povezanih industrija, osobito tehnološke i energetske, ključnim izvorom konkurencije u sljedećih pet godina. Međutim, istraživanje pokazuje znatnu razliku u spremnosti kompanija na odgovor novim konkurentima. Tako 80 posto kompanija koje je PwC-ova analiza prepoznala kao vodeće navodi visoku razinu tolerancije na strateško preuzimanje rizika, u usporedbi s 49 posto ostalih kompanija.

Sklonost strateškom riziku i rastu

Suočene sa sve većim konkurentskim pritiskom, gotovo dvije trećine automobilskih kompanija (64 posto) uključuju se u ekosustave, što je najčešće navedeni strateški potez. Među 20 posto kompanija koje je PwC-ova analiza prepoznala kao predvodnike u skupini 'spremnih za budućnost' taj udio raste na 80 posto.

Velik dio tog usmjerenja na ekosustave bit će povezan s tehnologijom. Automobilske kompanije očekuju da će tehnološke kompanije u sljedećih pet godina potisnuti industrijske proizvođače s mjesta njihovih najvažnijih suradnika. Udio proizvođača originalne opreme (OEM) koji autonomnu vožnju i napredne sustave pomoći vozaču (ADAS) svrstavaju među tri glavna izvora prihoda raste s današnjih 9 posto na 24 posto u 2030.

Automobilske kompanije 'spremne za budućnost' također češće navode da imaju vrlo razvijene sposobnosti u softverskom inženjerstvu i umjetnoj inteligenciji (71 posto prema 45 posto), širenje na nove segmente kupaca (86 posto prema 71 posto), visoku toleranciju na preuzimanje strateških rizika (80 posto prema 49 posto) te širenje ponude izvan automobilske industrije (72 posto prema 45 posto).

Ipak, rezultati upućuju na raskorak između ulaganja radi današnjih povrata i financiranja sutrašnjeg rasta. Iako 76 posto kompanija navodi da kapital usmjerava u inicijative s najvećim povratom, 73 posto kaže da su njihova ulaganja u proizvodnju i poslovanje prvenstveno usmjerena na produktivnost i učinkovitost. Samo 12 posto navodi da su ta ulaganja prvenstveno usmjerena na rast i povećanje tržišnog udjela.

Nedostatak vještina zaposlenika dodatno otežava situaciju. Polovina ispitanika (51 posto) navodi nedostatak kvalificirane radne snage, a 45 posto trenutačne vještine radne snage među najvećim preprekama stvaranju, pružanju i ostvarivanju vrijednosti, dok su umjetna inteligencija i softversko inženjerstvo među vještinama koje ispitanici smatraju najvažnijima.

Proizvodnja električnih vozila snažno će rasti s pojavom novih tržišta rasta

Očekuje se snažan rast proizvodnje električnih vozila, pri čemu bi prosječni udio potpunih električnih vozila (BEV) u obujmu proizvodnje u sljedećih pet godina trebao porasti s 18 posto na 30 posto. Udio tradicionalnih motora s unutarnjim izgaranjem (ICE) trebao bi pasti sa 60 posto na 41 posto.

U Kini je taj pomak znatno izraženiji. Očekuje se da će udio potpunih električnih vozila (BEV) porasti na 40 posto (s 29 posto), dok će udio vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem pasti na 29 posto (s 43 posto).

Kako se mijenja potrošačko okruženje, zemljopisni čimbenici također brzo mijenjaju tržišta na kojima automobilske kompanije očekuju najveći rast.

Manje od trećine ispitanika (26 posto) navodi Zapadnu Europu među tri najvažnija tržišta rasta u sljedećih pet godina, što je pad s današnjih 44 posto. Najveći rast očekuje se u Južnoj i Jugoistočnoj Aziji, gdje se udjeli povećavaju s 24 posto na 45 posto, odnosno s 31 posto na 44 posto.

Istodobno se mijenja i tradicionalni potrošač. Ispitanici očekuju da će za pet godina 33 posto prihoda dolaziti od novih kupaca, poput upravitelja komercijalnih voznih parkova, pružatelja usluga mobilnosti i državnih tijela, u usporedbi s današnjih 21 posto.

Priprema automobilskih kompanija za budućnost u doba mobilnosti

Kako bi svoja poslovanja pripremile za budućnost u doba mobilnosti, izvješće sugerira da bi automobilske kompanije trebale:

Preoblikovati strateško pitanje sa sektora na šire područje djelovanja: kompanije koje se i dalje definiraju kao proizvođači vozila zaostat će za drugima. Postati aktivni sudionici ekosustava: uključenost u ekosustav najbrži je način iskorištavanja znanja i stručnosti iz različitih sektora. Promijeniti logiku raspodjele kapitala s povrata na ulaganja na mogućnosti: kompanije 'prilagođene budućim zahtjevima tržišta' financiraju konkretne strateške poteze čiji povrat na ulaganje još nije vidljiv, dok postojeći tržišni sudionici moraju graditi novo poslovanje usporedno s postupnim gašenjem staroga. Razmišljati više poput tehnoloških kompanija: automobilske kompanije moraju gledati šire od osnovnog proizvoda i obuhvatiti cjelokupno iskustvo mobilnosti.

- Rukovoditelji u automobilskoj industriji razumiju promjene koje su u tijeku, od softvera i umjetne inteligencije do energetike, ali njihovu sposobnost odlučnog djelovanja ograničavaju modeli upravljanja ukorijenjeni u starim prioritetima. Kako bi uspjeli, proizvođači automobila moraju razvijati svoje upravljanje tako da uravnoteže kapitalnu disciplinu s agilnošću i strateškim mogućnostima potrebnima za financiranje sljedećeg vala inovacija – zaključio je Wimmer.