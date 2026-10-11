AI mijenja pravila igre: programiranje više nije dovoljno

Pojam AI stručnjaka obuhvaća niz različitih zanimanja, od podatkovnih znanstvenika do inženjera i stručnjaka za poslovnu inteligenciju

Umjetna inteligencija posljednjih je nekoliko godina toliko brzo napredovala da se s tehnologijom mijenja i profil ljudi koji je razvijaju. Poznavanje programiranja, algoritama, matematike i strojnog učenja nije izgubilo na važnosti, ali više nije dovoljno. Od današnjeg AI stručnjaka očekuje se da razumije podatke i poslovne procese, da zna razgovarati s korisnicima te prepoznati njihove potrebe i ograničenja i da surađuje sa stručnjacima iz područja o kojemu možda na početku projekta zna vrlo malo.

Pritom bi bilo pogrešno zaključiti da zbog pojave velikih jezičnih modela i alata koji sami generiraju programski kôd klasična tehnička znanja postaju manje važna. Upravo suprotno, smatra izv. prof. dr. sc. Marko Horvat iz Zavoda za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.