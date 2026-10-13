Rimčev Verne najavljuje vožnje bez vozača, spreman vratiti novac EU-a

Vožnje građanima planira otvoriti 2027. Za zaseban razvoj dvosjeda povukao je 89,7 milijuna eura, koje je spreman vratiti ako bude potrebno

Verne, tvrtka iz sastava Rimac Grupe, pokreće u Zagrebu uslugu potpuno autonomne vožnje bez sigurnosnog operatora u vozilu, koja bi građanima trebala biti dostupna od iduće godine, a sada je u testnoj fazi te bi u dogledno vrijeme mogla zaživjeti i u još nekim europskim gradovima.

Verne je u travnju pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi, također u Zagrebu, a iz kompanije ističu da je od tada realizirano više od pet tisuća vožnji. Prije nekoliko mjeseci pokrenuta je i usluga robotaksija na Uberovoj platformi, dok projekt potpuno autonomne vožnje predstavlja sljedeću fazu, a priliku provozati se bez vozača imali su i novinar i fotoreporter Hine.

'Demonstracijska' vožnja bila je od ureda tvrtke Verne u zagrebačkim Buzinskim krčima do Zračne luke Franjo Tuđman u Velikoj Gorici. Područje 'potpuno autonomnih ruta' Verne planira proširiti na više od sto kilometara po cijelom Zagrebu, što bi u početku trebalo funkcionirati kao interna usluga za Verneove zaposlenike.

Sljedeće godine usluga potpuno autonomne vožnje trebala bi biti dostupna svima na području Zagreba, u floti bi trebalo biti 30 vozila, a nakon hrvatske metropole usluga se kani proširiti na još neke europske gradove, pri čemu u nekima već traju testiranja, otkrivaju iz Vernea.

Sama vožnja je prošla besprijekorno - vozilo poštuje prometnu signalizaciju, pješačke prijelaze, snalazi se na semaforima i križanjima, a nema ni naglih kočenja.

- Sustav je generalno kalibriran za zagrebački promet, putem mapiranja i prikupljanja podataka, što znači da je u njega "ubačen" apsolutno svaki znak, pješački prijelaz, biciklistička staza, tramvajska pruga - pojasnio je za Hinu direktor operacija u tvrtki Verne Filip Cindrić.

Vozilo u potpunosti poštuje prometne propise i ograničenja

Vozilo poštuje sva ograničenja brzine, trenutno je ograničeno na 80 km/h, no može postići i do 130 km/h.

Uvjet za pokretanje vožnje je da su sva vrata zatvorena i da je svezan sigurnosni pojas. Vozilo prati vremenske uvjete, stanje na cestama, kao i koje su prometnice eventualno zatvorene te na temelju toga određuje rutu. Svako vozilo je spojeno s operativnim centrom, što znači da postoji direktna komunikacija u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti.

- Komercijalna usluga funkcionira na način da unutar zadanog područja korisnik sam odredi polazišnu i odredišnu točku i onda sustav sam izračuna optimalnu i najbržu rutu - kaže Cindrić.

Vozilo je električni SUV Arcfox Alpha T5, kineskog proizvođača BAIC, opremljen autonomnim sustavom Pony.ai, a prema Cindrićevim riječima, Verne je već u ovoj fazi želio pokazati kako autonomna vožnja može izgledati bez vozača, iako trenutno vozilo i dalje mora imati volan, papučice, gas i drugu opremu potrebnu vozaču.

Suvozačko mjesto je maknuto čime je oslobođeno mjesto za putnike, a dodan je i veliki ekran na kojem se može pratiti kompletna ruta, s mogućnošću korištenja zabavnog sadržaja.

Upitan, Cindrić je rekao da Verne neće razvijati vlastiti sustav autonomne vožnje jer smatra da će u doglednoj budućnosti svi sustavi za autonomnu vožnju biti više-manje isti, već će se usredotočiti na korisničko iskustvo, odnosno razvoj popratnih zabavnih sadržaja koje ljudi do sada nisu mogli upražnjavati u vožnji, kao što je primjerice gledanje filmova.

- Želimo vam vratiti vrijeme koje ste do sada gubili u prometu - napomenuo je.

Dakle, trenutna Verne vozila su od kineskog proizvođača, no Cindrić je istaknuo da kompanija i dalje kontinuirano radi na 'plavom bespoke' vozilu, to jest ranije predstavljenom dvosjedu bez volana i papučica, za koji je cilj da u jednom trenutku dođe na prometnice. Prema njegovim riječima za to, između ostalog, trenutno ne postoje ni regulatorne pretpostavke.

Pejković: Projekt u potpunosti financiran privatnim kapitalom

Na Hinino pitanje, glavni izvršni direktor Vernea Marko Pejković je pojasnio da ovaj projekt nije povezan s financiranjem iz NPOO-a već je u potpunosti podržan privatnim sredstvima, a do sada je privukao više od 150 milijuna eura ulaganja.

- Sad ćemo krenuti u sljedeću rundu koja će biti značajno veća, gdje imamo postojeće investitore kao što su Uber, Kia, saudijski investicijski fond, koji su spremni dodatno investirati, a tu su i novi investitori koji žele ući u tvrtku - istaknuo je Pejković, dodajući da će se tim kapitalom financirati daljnja ekspanzija u druge gradove.

Sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), pojasnio je, koristila su se samo namjenski za razvoj vozila dvosjeda, bez volana i papučica.

Istaknuo je da je kompanija prošla "kroz jedan jako dugotrajan proces" odobravanja tih sredstava te je, prema njegovim riječima, Verne odradio velik dio zadanih ciljeva, a sada agencija SAFU radi procjenu odrađenog.

- Nakon toga će se podvući račun te vidjeti trebaju li se ikakva sredstva vraćati. Mi smo spremni vratiti bilo kakva sredstva koja će biti propisana (…) Do sada smo povukli 89,7 milijuna eura, a spremni smo cjelokupni iznos vratiti ako je potrebno - poručio je Pejković.