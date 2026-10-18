Webshop raste, a logistika postaje teret: Kada je prepustiti drugima

Vanjska logistika može smanjiti troškove i rasteretiti poduzetnike, ali isplativost ovisi o broju narudžbi, vrsti robe i modelu poslovanja.

Za webshop rast prodaje dobra je vijest, sve dok logistika može pratiti taj rast. Kako broj narudžbi raste, vlasnik sve više vremena provodi u skladištu, pakiranju, organizaciji dostave i rješavanju povrata. Tada se otvara pitanje: treba li logistiku i dalje voditi sam ili je prepustiti specijaliziranom partneru? Tzv. fulfillment-centri preuzimaju skladištenje robe, obradu narudžbi, pakiranje, dostavu i povrate. Ovisno o potrebama, mogu obuhvatiti i deklariranje, sastavljanje prodajnih setova ili pripremu B2B isporuka. Poduzetniku tako ostaje više vremena za prodaju i razvoj poslovanja, a dio ulaganja u skladište, opremu i zaposlenike pretvara se u trošak usluge.

No takav model nije jednako isplativ za svakoga. Veliki proizvođač s vlastitom infrastrukturom i stabilnim obujmom poslovanja može imati drukčiju računicu od malog webshopa koji tek raste.

– Prema našem iskustvu, vanjski fulfillment financijski se isplati gotovo svakom trgovcu koji ima redovit tok narudžbi – kaže Matija Fontana, glavni izvršni direktor 2Forge Innovationa, tvrtke koja pruža tu uslugu.

Matija Fontana, glavni izvršni direktor 2Forge Innovationa

Ne postoji univerzalan broj narudžbi nakon kojeg bi trgovac trebao prijeći na fulfillment. Isti broj pošiljaka može za jednu tvrtku značiti jednostavan proces, a za drugu velik logistički posao, ovisno o vrsti robe, načinu pakiranja, povratima i sezonalnosti. Važno je zato izračunati stvarni trošak vlastite logistike.

– Najčešći je znak da je vrijeme za promjenu da vlasnik ili tim više vremena provode pakirajući narudžbe nego razvijajući prodaju – ističe Fontana.