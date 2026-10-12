Tvrtke i tržišta

Skladišta su puna, a kupci čekaju: gdje tvrtke gube novac

12. listopada 2026.
Zalihe industrijskih proizvoda, industrijski proizvodi, zaliha, skladište
foto Shutterstock
Edis Felić
Edis Felić
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Dok se kapital gomila u robi koja se ne prodaje, ključni artikli nedostaju. Stručnjaci otkrivaju kako smanjiti višak zaliha do 35 posto

Vremena su nemirna, a poduzetnici koji ovise o skladištima to najbolje znaju. Zbog svjetske situacije upravljanje zalihama više nije samo pitanje količine robe, nego brzine kojom je tvrtka može nabaviti, premjestiti ili zamijeniti u slučaju poremećaja. Pitanje je kako odrediti optimalnu zalihu, izbjeći nestašice i istodobno ne zarobiti previše kapitala u skladištu.

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#Upravljanje Zalihama#Logistika#Optimizacija Skladišta#Tihomir Smolko#Ivanka Serdarušić#Ernest Vlačić#Antonio Zrilić
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