Nova carina mijenja računicu trgovaca: jeftina roba više nije tako jeftina

Dodatna tri eura po maloj pošiljci posebno pogađaju jeftine proizvode i dropshipping te trgovce sve više guraju prema zalihama u EU-u

Europski potrošači ovoga su se ljeta morali pozdraviti s jeftinim paketima iz Kine. Naime, Europska unija od 1. srpnja uvela je nova carinska pravila za male pakete, kojima je ukinuto dosadašnje oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 eura te uvedena carina od tri eura po kategoriji proizvoda.

Nova carinska politika uvelike je utjecala na krajnje kupce kojima je kupnja preko Temua i Sheina bila zabava, pa i navika, no odrazila se i na hrvatske internetske trgovine i obrtnike. Hrvatski trgovci sada moraju ponovno računati troškove nabave, carine i distribucije te procijeniti isplati li se robu držati u europskim skladištima. Podsjetimo, veliki kineski trgovci upravo su zbog novih carina pojačali otvaranja skladišta u Europi kako bi kupci izbjegli dodatne troškove.

Stvarni troškovi nabave

No kako domaći trgovci sada računaju trošak nabave, odnosno TCO? Predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore Đurđica Mostarčić pojašnjava da TCO (Total Cost of Ownership) praktično znači: 'koliko me proizvod stvarno stoji dok ne bude spreman za prodaju kupcu'.

– Za uvoz iz treće zemlje potrebno je uz nabavnu cijenu uračunati i sve druge troškove koji mogu proizaći iz nabave. Najčešći su troškovi međunarodni prijevoz, osiguranje, carina, trošak carinskog zastupanja, carinske naknade, transport do skladišta, skladištenje, pakiranje i često troškovi usklađivanja proizvoda s propisima. Ono što se često zaboravi ukalkulirati svakako su i eventualni troškovi povrata i reklamacija, škarta, odnosno oštećenja. Za obrtnika izvan sustava PDV-a dodatni je trošak i iznos PDV-a, a to često nije samo iznos PDV-a na nabavnu cijenu proizvoda, već uključuje i carinsku vrijednost, prijevoz i osiguranje – navodi Mostarčić.