Hrvatski webshopovi moraju provjeravati dob, strani konkurenti ne

Obveza preko e-Građana već vrijedi, ali prekogranična provjera još nije riješena, a domaći trgovci snose teret integracije

Hrvatski webshopovi koji prodaju alkoholna i energetska pića od 15. rujna moraju preko sustava e-Građani provjeravati je li kupac punoljetan. Prvi podaci pokazuju da postupak zasad prolazi tek manjina korisnika, a dodatni problem je što sustav još nije prilagođen prekograničnoj kupnji.

Prema podacima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, do 25. rujna pokrenuto je 9.814 provjera dobi, a završeno ih je 2.391, odnosno oko 24 posto. Tri od četiri započete provjere tako nisu dovršene. Iz Ministarstva ovako malu brojku opravdavaju novim sustavom, a dio prebacuju i na korisnike te kažu kako 'dio korisnika nema instaliranu aplikaciju mGrađani ili tijekom postupka odustane od kupnje.'

Detaljniji podaci od 23. rujna pokazuju da je 5.194 provjera bilo u statusu PENDING, što znači da je postupak pokrenut, ali korisnik nije ni odobrio ni odbio pristup podatku o punoljetnosti. Token je izdan u 1.799 slučajeva, 24 korisnika odbila su dijeljenje podatka, a u 131 slučaju korisnik je odobrio provjeru, ali trgovac zbog tehničke pogreške nije uspio dohvatiti token. Od 1.799 izdanih tokena njih 19 odnosilo se na maloljetne osobe. Budući da ista osoba može generirati više tokena, riječ je o 1.065 različitih korisnika.