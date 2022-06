Otvorena najveća zelena manifestacija - Greencajt

Najbolja svjetska antropologinja dr. Jane Goodall: ‘Ako ljudi uništavaju životinje, biljke i okoliš, uništavaju i sami sebe‘

Naše zdravlje ovisi o onima čiju dobrobit mi ugrožavamo, zbog čega je nužno stati na kraj zanemarivanju utjecaja klimatskih promjena i uništavanju ekosustava, istaknula je najpoznatija svjetska antropologinja dr. Jane Goodall na otvorenju vodećeg zelenog festivala u regiji koji se do nedjelje održava na prostorima stare zagrebačke Tvornice električnih žarulja (TEŽ) i u Rougemarin parku, a bavi se gorućim pitanjima današnjeg društva. Greencajt je službeno otvorio gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, u društvu direktora Festivala Vinka Filipića te direktorice Turističke zajednica Grada Zagreba Martina Bienenfeld.

- Važnost održavanja ovog festivala prije svega leži u osvješćivanju važnosti i potrebe većeg angažmana prema boljoj i održivijoj budućnosti. Iako smo mala zemlja, možemo se pohvaliti kako imamo građane s velikim idejama koji mogu biti pokretači promjena. Zahvaljujući velikom interesu i odazivu hrvatske javnosti, kompanija, organizacija, kao i pojedinaca koje povezuje zajednički cilj – zelenije i održivije sutra, vjerujemo kako će upravo Greencajt potaknuti na prvi korak i velike promjene - istaknuo je Vinko Filipić, direktor Greencajt festivala.

Direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba je istaknula kako je ponosna što Grad Zagreb i građani sve više posvećuju važnost zaštiti okoliša i usvajanju održivih navika, a Greencajt festival idealna je prilika za buđenje svijesti, ali i dodatna saznanja i preporuke kako živjeti i poslovati još zelenije.

- Osim za Zagreb, Greencajt ima poseban značaj za cijelu Hrvatsku. Iskreno vjerujem kako ćemo već u bližoj budućnosti osjetiti utjecaj ovog Festivala jer događanja poput ovoga podižu razinu svijesti o važnosti zaštite destinacije - poručila je Martina Bienenfeld.

Okupljeni su na uvodnom panelu 'Pametni gradovi' imali priliku čuti kakvi su izgledi da Zagreb do iduće godine dostigne Osijek po pitanju zbrinjavanja i razvrstavanja otpada te koje su sličnosti između Berlina i Virovitice. Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, gradonačelnik grada Osijeka Ivan Radić, gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić i zastupnica u Berlinskom parlamentu Klara Schedlich, potaknuti gorućim temama o održivijoj budućnosti hrvatskih gradova, raspravljali su o budućim smart city rješenjima, prioritetima u prometu, kao i o pametnim primjerima ozelenjivanja funkcioniranja gradova prema europskim standardima.

- Većina građana već sad odvaja otpad i reciklira, no do sad je taj sustav bio nepravedan. Bitno je simulirati stanovništvo, no trebat će vremena za tranziciju, tako je svaki grad krenuo. Mijenjanje navika nije lagan posao, ali ustrajni smo u tome uspjeti - osvrnuo se Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Petak i subota su rezervirani za brojne zanimljive i edukativne panele, predavanja i diskusije velikih domaćih i svjetskih stručnjaka, s ciljem podizanja svijesti o utjecaju klimatskih promjena i održivijem načinu života. Posjetitelji imaju priliku obići jedinstvenu Expo zonu koja donosi izložbu najnovijih modela električnih i hibridnih automobila, ali i uživati u mirisnim delicijama veganske i vegeterijanske kuhinje s potpisom hrvatskog poznatog chefa Marina Medaka, dok večer donosi dobre ritmove i zabavu za pamćenje poznatih hrvatskih glazbenika.