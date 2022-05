Što smo čitali u travnju: Top 5 najčitanijih tekstova

Na portalu Lidermedia.hr svakodnevno objavljujemo veliki broj članaka vezanih uz poslovnu scenu u Hrvatskoj a i šire. Uz veliki broj zanimljivih i poučnih tekstova nekada je teško probrati ono najzanimljivije i pročitati baš sve što vas zanima. Zbog toga smo pripremili kratki pregled najčitanijih tekstova u prošlom mjesecu, kako ne biste propustili sve bitne informacije biznis scene u Hrvatskoj.

Dugo se već (sve manje iza zavjese) propituje tko je zapravo glavni 'pobjednik' invazije na Ukrajinu, neovisno o tome tko će odnijeti vojnu pobjedu. Osim što geopolitičari otvoreno sugeriraju kako je ovdje zapravo riječ o obračunu SAD-a i Kine (dijelom i Indije), stanje s energentima, industrijskim sirovinama i hranom polako pročišćava i put međuvalutnih odnosa. Da, SAD-u se do kraja godine prognozira moguća recesija, no čak i ako doista otkliže u nju, povijest i praksa pokazuju da se iz nje ekspresno i izvlači. Pa već iz činjenice da će najveća ekonomska žrtva biti Europa (zamjena ruskoga plina, nafte, metala, žita, uz to što nije izvediva ni danas ni sutra, a jednom kada se i supstituiraju bit će nemjerljivo skuplji, što znači da će realni sektor i kućanstva imati trajno skuplje ulazne troškove) nije teško zaključiti u koju valutu ulagati. Zašto štednju treba prebaciti u dolare, piše Gordana Gelenčer.

Glavni urednik Lidera je u Ekonomalijama pod naslovom 'Mađari preuzeli Fortenovu? Koga briga! Banožić odlazi? E, to je vijest!' zaključio kako nikoga u Hrvatskoj nije briga što će mađarski poduzetnici nakon energetike (Ina) i bankarstva (OTP banka) preuzimanjem Fortenove postati liderski igrači u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Hrvate ipak više zanima koji će ministar prvi odletjeti, a zašto je to tako, pročitajte u Ekonomalijama Miodraga Šajatovića.

Jedna od najavljenih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje su inače sve prihvaćene i na saborskom Odboru za poljoprivredu, mogla bi izazvati pravni kaos među vlasnicima i nasljednicima, a neće se postići glavni cilj. Radi se o okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta. Edis Felić u Pravdi za sve piše da je namjera pisaca Zakona bila sprječavanje usitnjavanja parcela, odnosno da se potakne njihovo okrupnjavanje. Iako je okrupnjavanje svakako poželjan smjer, ono se neće postići najavljenom zabranom prodaje parcela. Zašto su izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu već sad problematične, čitajte u Pravdi za sve.

Liderovi novinari već gotovo godinu dana obilaze Hrvatsku u potrazi za uspješnim poslovnim pričama, a u Varaždinu su posjetili proizvođaču solarnih panela Solvis. Vlasnik i direktor Stjepan Talan pričao je kako je stanje na tržištu energije dovelo je do toga da se povrat investicije na solarnu elektranu dvostruko ubrzao. Dok je prije na njega trebalo čekati šest do sedam godina, sada se on isplaćuje u roku od tri do četiri godine. Također, ispričao je kako Solvis sljedeće godine planira investicijski projekt vrijedan između 10 i 12 milijuna eura kojim će otkupiti dodatno zemljište u gospodarskoj zoni gdje i sada posluju te izgraditi proizvodnu halu od 12 tisuća kvadrata u kojoj će instalirati novu opremu od 600 MW. Time će povećati kapacitet na 900 MW. Kakvi su još planovi Solvisa, saznala je Nikolina Oršulić.

Početkom travnja došlo je do informacija kako će doći do nestašica toaletnog papira. Tako su iz Delt papira rekli da su dizali cijene baš kao i njihovi konkurenti. Razlog je povećanje cijena sirovina, celuloze koja je od prosječne cijene od 900 eura po toni skočila na 1.500 eura po toni. Uz taj porast značajno je poskupio i materijal za pakiranje posebno kartonske folije i kutije kao i logistika. Što se događa na tržištu papira, pisala je Matilda Bačelić.