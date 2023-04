Vinko Filipić, direktor festivala Greencajt: Održiva budućnost nema alternativu

Na Greencajtu stvaramo okružje u kojem nakon dva dana festivala odlaziš osviješten u kakvom izazovnom vremenu živimo i inspiriran da budeš dio promjene, neovisno o tome radi li se o pojedincu ili velikoj organizaciji. Klimatski izazovi izazovi su svih nas

Festival Greencajt, koji će se u svibnju održati u Zagrebu, okupit će osamdeset govornika iz deset zemalja koji će govoriti o utjecaju klimatskih promjena na okoliš. Direktor festivala Vinko Filipić kaže da žele biti inkluzivni i poslati poruku da su današnji klimatski izazovi izazovi svih nas.

Koja je temeljna poruka svibanjskoga festivala Greencajt i komu je upućena?

– Temeljna je poruka da alternative održivoj budućnosti nema; da su sva pitanja koja nas trenutačno kao društvo zaokupljaju vjerojatno prolazna i sekundarna, a da je klimatska kriza ‘the pitanje‘, ‘majka svih pitanja‘, nazovimo to kako god hoćete, samo da zvuči dovoljno alarmantno. Imam dojam da je to pitanje ušlo u društveni narativ i postalo mainstream, ali više tako da danas svatko o tome ima stajalište, ali još to stajalište ne utječe dovoljno na promjenu osobnoga životnog stila. Konformizam je i dalje dominantan i pitanje je hoćemo li to kao vrsta uspjeti prevladati.

Na koja će pitanja o održivosti festival odgovoriti?

–​ Obradit ćemo mnoga područja: budući da smo ekonomija ovisna o turizmu, održivi turizam bit će nam u fokusu, zatim teme povezane s europskim i nacionalnim regulatorima, biznisom koji je pod velikim pritiskom ostvarivanja ciljeva koje je EU vrlo ambiciozno nametnuo kako bismo do 2050. postali ugljično neutralan kontinent. Obradit ćemo i područja energije, klime, znanstvenici će nam govoriti o predikcijama života u budućnosti, aktivisti o njihovu pogledu na rješavanje problema. Mnogo će se toga reći na ovogodišnjem Greencajtu.

Tko su govornici? Je li riječ više od aktivistima ili stručnjacima za zelene politike?

– Festival će ove godine okupiti više od osamdeset govornika i panelista iz deset zemalja svijeta. Budući da smatramo da pitanja povezana s našom budućnošću nisu rezervirana za ‘njih‘, želimo biti mjesto okupljanja i onih koji nužno ne misle jednako. Tako ćemo na Greencajtu okupiti predstavnike visoke politike, ekonomiste, stručnjake za klimu, biznismene, predstavnike medija, ali i znanstvenike, aktiviste, mlade, umjetnike i javne osobe. Dakle, želimo biti inkluzivni i poslati poruku da su današnji klimatski izazovi izazovi svih nas. Od programa mi je teško nešto izdvojiti, mislim da je sjajno uravnotežen. Vodili smo računa o tome da se čuje glas svake društvene skupine.

Koliko festival pridonosi edukaciji javnosti o prijetnjama povezanima s klimatskim promjenama?

– Edukacija, svijest i inspiracija. To su glavni komunikacijski i programski stupovi festivala. Na Greencajtu stvaramo okružje u kojem nakon dva dana festivala odlaziš osviješten u kakvom izazovnom vremenu živimo i inspiriran da budeš dio promjene, neovisno o tome je li riječ o pojedincu ili velikoj organizaciji. Poseban naglasak stavit ćemo na mlade jer planet ostavljamo njima kao što su je prošle generacije ostavile nama.

U sklopu Greencajta dodijelit će se i GreenPrix u sedam kategorija. O kakvoj je nagradi riječ?

– U vrlo kratkom vremenu Green Prix postao je​ najprestižnija nagrada u Hrvatskoj koja promiče održivost kao najvažniju odrednicu u djelovanju svake organizacije ili pojedinca. Za nju se mogu prijaviti svi koji su uspješno proveli zelene i održive projekte u prošloj i ovoj godini, a svojim kontinuiranim angažmanom ističu važnost klimatskih ciljeva i zelene tranzicije te su pridonijeli zaštiti okoliša. Zainteresirani se mogu prijaviti u kategorijama ‘Zelena kampanja‘, ‘Zelena inovacija‘, ‘Utjecaj na zajednicu‘, ‘Misli globalno, djeluj lokalno‘, ‘Na mladima svijet ostaje‘ i ‘Green Startup‘. Za titulu Greenlidera godine, o kojem odlučuje javnost glasovima na službenoj stranici festivala, natječe se devet kandidata koji djelovanjem služe kao pozitivan primjer te motiviraju i potiču druge na prihvaćanje održivih vrijednosti.

Osim konferencijskog dijela programa, Greencajt nudi i dodatne sadržaje. Koje?

– Željeli smo zaista stvoriti inspirativno okružje, zato smo osim programskog dijela konferencije osmislili različite sadržaje za posjetitelje unutar festivalskog prostora. Ono najzvučnije sigurno je večernji program u kojem ćemo tijekom dva dana uživati u Gibonnijevom i Konstraktinom koncertu. Osim što ih ne treba posebno kititi epitetima kad je posrijedi njihova glazbena veličina, bilo nam je bitno kakvu poruku šaljemo izborom izvođača.

