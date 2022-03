Nakon dvije pandemijske godine i trogodišnje pauze, u okolnostima koje nitko nije mogao predvidjeti, vraćaju se Dani komunikacija – oaza svih zaljubljenika u tržišne komunikacije – uz bogat program, ključne teme komunikacijske industrije i prijeko potrebnu dozu vitamina D.

U neizvjesnosti koja je zadesila Europu, duboko suosjećamo sa svima u Ukrajini koji su izravno pogođeni i njihovim bližnjima u cijelom svijetu. Svjesni činjenice da je u nesigurnim i teškim okolnostima ključno u najboljoj vjeri nastaviti živjeti i raditi koliko god je to moguće, članice HURA-e i organizatori Dana komunikacija pomažu žrtvama sukoba na različite načine i svojim akcijama pokušavaju doprinijeti najboljim mogućim ishodima.

Zato će i DK2022 će još jednom, možda više nego ikada, ispuniti svoju svrhu: usmjeriti struku daljnjem razvoju i stvaranju kvalitetnije budućnosti od 31. ožujka do 3. travnja na poznatoj lokaciji rovinjskoga hotela Lone. I ranije prepoznati po jedinstvenoj festivalskoj ponudi koja iskače iz uobičajenoga i potiče na promjenu, Dani komunikacija svojim netipičnim pristupom žele nastaviti osvajati srca svih željnih kritičkog razmišljanja, novih pristupa i inovativnih tehnologija.

- Teško je opisati atmosferu inventivnosti i optimizma koje na jednom mjestu može stvoriti grupa nevjerojatno talentiranih kreativaca i komunikatora. Tu smo atmosferu već iskusili, a ovogodišnje će uspomene s festivala, nakon svega što nas je snašlo tijekom protekle dvije godine, baš zbog toga biti posebno dragocjene. Naša zajednica u teškim se vremenima posebno iskazala svojom originalnošću, izlaženjem iz ustaljenih okvira i empatijom – ovaj festival održava se vama u čast. Čekamo vas u Rovinju.- izjavila je direktorica festivala i programa Dunja Ivana Ballon.

Dani komunikacija pripremili su predavanja niza lidera koji oblikuju naše društvo i industriju za bolje sutra. Dolaze nam vodeća lica struke: James Victore (Texas, SAD), profesionalni “hell-raiser“, autor svjetskoga bestsellera Feck Perfuction, umjetnik koji je izlagao u MoMA-i i Louvreu te dizajner koji diže prašinu na svakoj pozornici na kojoj nastupi; direktorica Fashion House Gucci za komunikacije i medije za 37 zemalja Europe, Bliskog Istoka i Azije Maria von Scheel-Plessen (Italija); Emmyjem nagrađivani dizajner kojega prate milijuni na društvenim mrežama Chris Do (California, SAD); Merlee Jayme (Filipini), powered by Dentsu, jedna od samo osam žena među 100 najboljih kreativnih direktora svijeta; Rei Inamoto (New York City, SAD), powered by Zagrebačka banka, jedan od 25 najboljih svjetskih kreativaca po Forbesu; Olga Gutiterrez de la Roza (Nizozemska), stručnjakinja za kognitivne, bihevioralne i vizualne znanosti u struci i donedavno globalna šefica za dizajn proizvoda FMCG diva Procter & Gamble; ekspert za odnose s javnošću koji je vodio jednu od najnagrađivanijih PR agencija na svijetu Prime Weber Shandwick David Orlic (Švedska); Munise Can (Nizozemska), potpredsjednica za strategiju Highsnobiety, donedavno direktorica strategije za VICE; osnivačica kreativnog konzorcija V4Good i dugogodišnja izvršna kreativna direktorica Grey MENA Vidya Manmohan (Indija); Tim Leake s možda jednim od najzanimljivijih predavanja Cannes Lionsa naziva Ugly sells (California, SAD); Rachel Lowenstein (New York City, SAD), powered by GroupM, globalna direktorica inkluzivnih inovacija Mindsharea; i DK Throwback: jedan od najboljih predavača festivala po odabiru sudionika i omiljeni ilustrator i umjetnik – Mr. Bingo. Nakon programa glavne dvorane, tek će uslijediti najava sadržaja druge dvorane festivala s isključivo domaćim predavanjima i diskusijama, dodjelama nagrada i popratnim sadržajima, koji će, između ostaloga, uključivati i nove streaming lokacije, među kojima i mogućnost gledanja predavanja s plaže.

Predsjednica Uprave HURA-e i Organizacijskoga odbora festivala Anđela Buljan Šiber zahvalila je svim, novim i starim, članovima DK zajednice.

- Dani komunikacija od samog su početka bili poseban festival i ove mu se godine veselimo kao prvog dana. Možda još i više. Konačno ćemo ponovno svi biti na jednom mjestu, inspirirani predavanjima i motivirani za nove izazove. Da i drugi vole ovaj festival kao i mi, pokazuje i činjenica da su ljudi strpljivo čekali više od dvije godine i nisu povlačili kupljene kotizacije. To povjerenje moramo uzvratiti i budite sigurni da hoćemo – imamo odličan program, očekujemo osvježavajuće i svima korisne razgovore - kazala je Buljan Šiber.

U duhu empatije koju je komunikacijska zajednica uvijek rado iskazuje i djelima, pozvala je sve koji su u mogućnosti i na donacije UNICEF-u, HURA-inu partneru, koji na terenu pomaže djeci Ukrajine.

Dani komunikacija bili su odgođeni netom prije održavanja u ožujku 2020. Informacije o sudjelovanju potražite na www.danikomunikacija.com.