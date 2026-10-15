AI čini zaposlenike učinkovitijima, ali ne i kompanije pametnijima

Na desetoj Liderovoj HR konferenciji Bojana Božanić Ivanović upozorila je da je samo svaki peti zaposlenik istinski angažiran na poslu.

Umjetna inteligencija sve više mijenja način na koji zaposlenici obavljaju svoj posao, nova europska pravila otvaraju pitanja transparentnosti plaća, a poslodavci istodobno pokušavaju zadržati kvalitetne radnike i pripremiti ih za poslove koji se ubrzano mijenjaju. U takvim okolnostima upravljanje ljudskim potencijalima više nije samo pitanje zapošljavanja, plaća i radnih uvjeta. Od HR stručnjaka sve se više očekuje da sudjeluju u donošenju poslovnih odluka, oblikovanju organizacijske kulture i razvoju strategija koje će kompanijama omogućiti da ostanu konkurentne.

Upravo su ti izazovi u središtu jubilarne, desete Liderove HR konferencije, koja se danas održava u zagrebačkom hotelu Zonar. Konferencija okuplja predstavnike uprava, HR direktore i stručnjake za upravljanje ljudskim potencijalima koji će kroz predavanja i panel-rasprave pokušati odgovoriti na pitanje kako uskladiti tehnološki razvoj, potrebe zaposlenika i poslovne ciljeve kompanija.

Koliko su se izazovi promijenili tijekom deset godina održavanja konferencije, u uvodnom je govoru istaknula direktorica Lidera Bojana Božanić Ivanović.

Dok su prije desetak godina u središtu rasprava bile teme poput fleksibilnog radnog vremena i međugeneracijskih razlika, danas se sve više govori o umjetnoj inteligenciji, njezinu utjecaju na postojeća radna mjesta i nastanku novih poslova. Pritom, naglasila je, nije riječ samo o uvođenju novih tehnologija, nego i o potrebi da kompanije preispitaju način na koji su organizirane i kako funkcioniraju.

AI povećava produktivnost, ali ne mijenja cijele organizacije

Pozivajući se na najnovije Gallupovo izvješće State of the Global Workplace 2026., upozorila je na zanimljiv raskorak između individualne produktivnosti i promjena na razini cijelih organizacija. Umjetna inteligencija već pomaže zaposlenicima da budu učinkovitiji u svakodnevnom radu, ali relativno malo njih smatra da je doista promijenila način na koji funkcionira njihova kompanija.

– Drugim riječima, pojedinci postaju učinkovitiji, ali kompanije ne nužno i pametnije – istaknula je Božanić Ivanović.

Neangažiranost zaposlenika stoji svijet deset bilijuna dolara

Istodobno, podaci o angažiranosti zaposlenika pokazuju da se kompanije suočavaju s problemom koji sama tehnologija neće riješiti. Prema Gallupu, samo je svaki peti zaposlenik u svijetu istinski angažiran na poslu. To znači da u prosječnom timu od deset ljudi samo dvoje osjeća snažnu povezanost sa svojim poslom, kolegama i ciljevima organizacije.

Ostalih osmero pritom ne mora nužno biti nezadovoljno plaćom ili radnim uvjetima, niti razmišljati o odlasku iz kompanije. Mogu uredno izvršavati svoje zadatke, ali ne osjećati stvarnu povezanost s onim što rade. Gallup procjenjuje da takva nedovoljna angažiranost svjetsko gospodarstvo stoji oko deset bilijuna dolara godišnje izgubljene produktivnosti, odnosno gotovo devet posto svjetskog BDP-a.

Menadžeri pod sve većim pritiskom

Posebno je upozorila na položaj menadžera, čija motivacija i angažiranost slabe brže nego kod ostalih zaposlenika. Od njih se istodobno očekuje da motiviraju svoje timove, budu stručnjaci u svojem području i ostvaruju sve zahtjevnije poslovne ciljeve. Dodatni pritisak stvara smanjivanje broja rukovodećih pozicija u dijelu kompanija, zbog čega pojedini menadžeri preuzimaju odgovornost za sve veći broj zaposlenika. Takvo opterećenje, upozorila je, može dovesti do frustracija i dodatnog pada angažiranosti.

Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti angažirane ljude

Upravo zato, smatra Božanić Ivanović, rasprava o umjetnoj inteligenciji ne smije se svesti samo na produktivnost, automatizaciju i razvoj novih kompetencija. Jednako je važno pitanje kako će nove tehnologije promijeniti način upravljanja ljudima. Kompanije mogu raspolagati najmodernijim alatima, ali ako zaposlenici nisu angažirani i ne razumiju kako njihov rad pridonosi zajedničkim ciljevima, ni tehnologija neće ostvariti svoj puni potencijal.

– Najveći izazov neće biti samo pronaći ljude s odgovarajućim kompetencijama ni samo naučiti zaposlenike koristiti nove tehnologije. Bit će to izgradnja organizacija koje su dovoljno prilagodljive da prihvate promjene, dovoljno pametne da iskoriste tehnologiju i dovoljno dobre u upravljanju ljudima da pritom ne izgube ono što ih čini uspješnima – zaključila je Božanić Ivanović.