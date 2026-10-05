Vanja Hanić od 1. listopada prešao u vodstvo Pan-peka

Hanić će biti odgovoran za daljnji razvoj komercijalnog poslovanja Pan-peka s fokusom na rast i jačanje tržišne pozicije tvrtke

Pan-pek nastavlja sa snažnim razvojem poslovanja i jačanjem menadžmenta. Od 1. listopada funkciju Chief Commercial Officera preuzeo je Vanja Hanić. Na novu poziciju dolazi s gotovo 30 godina menadžerskog iskustva u dinamičnim multinacionalnim sustavima. Tijekom karijere stekao je bogato iskustvo u FMCG industriji, razvoju poslovanja te vođenju i strateškom upravljanju kompanijama.

U svojoj novoj ulozi bit će odgovoran za daljnji razvoj komercijalnog poslovanja Pan-peka, s fokusom na rast i jačanje tržišne pozicije kompanije. Njegovo dugogodišnje iskustvo i poznavanje pekarske industrije dodatno će pridonijeti razvoju kompanije u novoj fazi poslovanja, priopćili su iz te kompanije.

Od srpnja 2025. Pan-pek je u vlasništvu poljske pekarske grupacije Inter Europol, jednog od vodećih proizvođača pekarskih proizvoda u Poljskoj. Time je Pan-pek postao dio međunarodne grupacije koja, uz poslovanje u Poljskoj, danas posluje i u Hrvatskoj, stvarajući dodatne mogućnosti za daljnji razvoj poslovanja na hrvatskom i regionalnim tržištima.

Hanić u Pan-pek stiže iz karlovačkog Žitoproizvoda u kojem je od 2021. bio predsjednik Uprave. Prije toga obnašao je nekoliko rukovodećih pozicija u prodaji u tvrtkama Kaufland i Konzum, a na poziciji Direktora prodaje u austrijskoj tvrtki Spar skoro deset godina imao je ključnu ulogu u otvaranjima i operativnom upravljanju velikog broja supermarketa sa preko sedam stotina zaposlenika. Značajno iskustvo stekao je i u južnokorejskoj tvrtki Samsung gdje je na poziciji Direktora divizije konzumne elektronike bio zadužen za poslovanje i prodajne rezultate za osam zemalja jugoistočne Europe.