Stopa recikliranja pala je na 35 posto, Bruxelles prijeti tužbom, a gradovima i općinama raste trošak odlaganja otpada

Hrvatska je prošle godine reciklirala samo 35 posto komunalnog otpada, umjesto zakonom propisanih 55 posto, pokazuje izvješće koje je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Zbog problema u sustavu prikupljanja elektroničkog otpada te stagnacije u gospodarenju ambalažnim otpadom i biootpadom rezultati su lošiji nego godinu prije, a takvo neučinkovito gospodarenje otpadom ima i financijske posljedice. Naime, država je ove godine za doprinos proračunu EU-a zbog nereciklirane plastične ambalaže predvidjela 37,2 milijuna eura, a zbog neispunjavanja ranijih ciljeva recikliranja prijeti joj i tužba Europske komisije.

Pad recikliranja

Stopa recikliranja komunalnog otpada smanjila se s 36,7 posto u 2024. na 35 posto u 2025. godini, premda je Hrvatska do kraja prošle godine trebala reciklirati ili pripremiti za ponovnu uporabu najmanje 55 posto komunalnog otpada. Među razlozima loših rezultata Ministarstvo navodi zastoj u sustavu gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom, stagnaciju u gospodarenju ambalažnim otpadom te nedovoljan napredak u gospodarenju biootpadom.

U Hrvatskoj je prošle godine nastalo 1,85 milijuna tona komunalnog otpada, odnosno 479 kilograma po stanovniku. Odvojeno je prikupljeno gotovo 900 tisuća tona, ali je reciklirano samo 649 tisuća tona. Za ostvarivanje zakonskog cilja trebalo je reciklirati ili pripremiti za ponovnu uporabu još oko 371 tisuću tona otpada. Na odlagalištima je, pak, završilo 972 tisuće tona, odnosno 52,4 posto ukupno nastalog komunalnog otpada.

Ministarstvo upozorava i na to da odvojeno prikupljanje otpada ne znači nužno da će on biti recikliran. Gotovo četvrtina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada prošle godine nije oporabljena, nego je privremeno uskladištena ili je završila na odlagalištima. Dodatni problem predstavljaju nečistoće u odvojeno prikupljenom otpadu, zbog kojih se dio takvog otpada naknadno kategorizira kao miješani komunalni otpad.

Koliko stoji nereciklirana plastična ambalaža

Sve veći račun za državu

Koliko Hrvatsku stoji nedovoljno recikliranje samo jedne vrste otpada vidljivo je iz državnog proračuna. Posljednjim rebalansom proračuna, koji je Sabor usvojio 30. listopada, iznos namijenjen doprinosu europskom proračunu na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada povećan je za 5,6 milijuna eura, s prvotno planiranih 31,6 milijuna na 37,2 milijuna eura. Za tu je namjenu Hrvatska 2024. izdvojila 33,2 milijuna, a prošle godine 35,1 milijun eura.

Nije riječ o novčanoj kazni, nego o doprinosu koji države članice EU-a plaćaju od 2021. godine. Za svaki kilogram nereciklirane plastične ambalaže obračunava se 80 centi, odnosno 800 eura po toni. Hrvatska pritom ima pravo na godišnje paušalno umanjenje doprinosa od 13 milijuna eura. Kada bi godišnje reciklirala dodatnih deset tisuća tona plastične ambalaže, uz ostale nepromijenjene uvjete, njezina bi se obveza prema europskom proračunu smanjila za osam milijuna eura.

No Hrvatskoj prijete i novčane kazne. Europska komisija još je u srpnju 2024. pokrenula postupak zbog neispunjavanja ciljeva recikliranja, a u srpnju ove godine uputila joj je obrazloženo mišljenje, posljednji korak prije mogućeg upućivanja predmeta Sudu EU-a.

Postupak se odnosi na ciljeve koje je Hrvatska trebala ostvariti još 2020. godine, kao i na pojedine ciljeve recikliranja ambalažnog otpada. Komisija je Hrvatskoj dala dva mjeseca za odgovor i poduzimanje potrebnih mjera, a taj je rok istekao u rujnu. Ako Komisija podnese tužbu, a Hrvatska ne postupi u skladu s eventualnom presudom, mogu joj biti izrečene financijske sankcije.

Posljedice zastoja u prikupljanju elektroničkog otpada

Novo izvješće Ministarstva pokazuje i razmjere problema u sustavu gospodarenja električnim i elektroničkim (EE) otpadom. U 2025. godini prikupljeno je 7913 tona manje takvog otpada nego godinu prije, što je pad od čak 23 posto. Istodobno je prikupljeno 21,3 tisuće tona manje glomaznog otpada.

Gdje završava domaći komunalni otpad

Ministarstvo izravno povezuje pad nacionalne stope recikliranja sa zastojem u sustavu obrade EE otpada, zbog kojeg građani nisu mogli predavati stare električne i elektroničke uređaje na zbrinjavanje.

O problemima u tom sustavu Lider je pisao početkom ožujka ove godine na primjeru Spectra-medije, donedavno jednog od ključnih hrvatskih obrađivača elektroničkog otpada. Prema tadašnjim tvrdnjama vlasnika i direktora tvrtke Kerima Mujkića, zbog promjene naknada koje je odredio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kooperanti Spectra-medije prekinuli su suradnju s tom tvrtkom, koja je potom raskinula ugovor s Fondom. Uslijedila je i zabrana obrade EE otpada koju je izrekao Državni inspektorat. U Spectra-mediji i povezanim tvrtkama bez posla je ostalo najmanje stotinjak ljudi.

Dok su u Spectra-mediji za nastalu situaciju krivili preniske naknade, iz Fonda su tvrdili da je kompanija jednostrano raskinula ugovor unatoč povećanju naknada. U ožujku ove godine Fond je izvijestio o normalizaciji sustava i angažiranju novog partnera, tvrtke M SAN EKO. Međutim, problemi s preuzimanjem pojedinih vrsta elektroničkog otpada ponovno su zabilježeni tijekom ljeta i jeseni.

Gradovima i općinama raste trošak

Hrvatska nije ostvarila ni zakonski cilj vezan uz odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada. Iako je godišnje dopušteno odložiti najviše 264,7 tisuća tona takvog otpada, prošle je godine na odlagalištima završilo gotovo 510 tisuća tona, odnosno 93 posto više od dopuštenog. Pritom se u više od polovice hrvatskih gradova i općina još uvijek ne prikuplja odvojeno biootpad. Od 556 jedinica lokalne samouprave to se čini u njih samo 273, jednako kao i godinu prije.

Loši rezultati gospodarenja otpadom sve će više opterećivati lokalne proračune. Prema Uredbi o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada, naknada ove godine iznosi 35 eura po toni, sljedeće će porasti na 40 eura, a od 2029. iznosit će 50 eura po toni.

Za obveznika koji godišnje odlaže deset tisuća tona otpada na koji se primjenjuje puna naknada to znači da će trošak porasti s ovogodišnjih 350 tisuća na pola milijuna eura u 2029. godini.

Stopa recikliranja komunalnog otpada

I samo Ministarstvo u najnovijem izvješću upozorava na potrebu uspostave učinkovitijeg sustava ekonomskih poticaja kako gradovi i općine koji kontinuirano ostvaruju loše rezultate ne bi bili u financijski povoljnijem položaju od onih koji ulažu u odvojeno prikupljanje otpada.

Turisti stvaraju otpada koliko i 383 tisuće stanovnika

Poseban izazov za priobalne gradove i općine predstavlja turizam. Prema procjenama Ministarstva, u turizmu su prošle godine nastale 183 tisuće tona komunalnog otpada, 85 posto više nego prije deset godina. To je količina otpada koju godišnje proizvede oko 383 tisuće stanovnika Hrvatske. U Istarskoj županiji gotovo trećina komunalnog otpada nastaje zbog turizma.

Hrvatska pritom ima sve manje vremena za uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom. Do 2030. mora reciklirati ili pripremiti za ponovnu uporabu najmanje 60 posto komunalnog otpada, a do 2035. najmanje 65 posto. Do tada na odlagalištima smije završavati najviše deset posto komunalnog otpada. Danas je taj udio više nego pet puta veći.